Julge lubadus: kui Ott Tänak võidab, on mööbel tasuta

Ott Tänak on praegu MM-sarja üldarvestuses kolmas ja tema võiduvõimalused on üsna kõrged. Kampaania kestab aprilli lõpuni ning kõik, kes selle aja sees enda mööbli Iskust tellib või ostab, osaleb kampaanias.

«Arvame, et Ott Tänak on üks kõige säravamaid sportlasi Eestis,» selgitas Isku Baltics tegevjuht Aidas Barkauskas. «Mõtlesime, et see on hea viis motiveerida Ott Tänakut ja siduda üritus ka enda müüginumbritega. Inimestel on võimalik Otile palju rohkem kaasa elada kui varem. Ja ühtlasi on see lõbus viis müüa mööblit.»

Isku Baltics on Soome Isku tütarettevõte, mis tegutseb Eestis alates 1993. aastast.