Kuus märki, et peaksid töökohta vahetama

Noorelt otsustatud karjäärivalik ei pruugi tegelikult õige olla ja inimene teeb seda tööd lihtsalt sellepärast, et noorena sai selline eriala valitud.

See aga võib inimese õnnetuks teha. Tööd tehakse pigem selle pärast, et see tehtud saaks, mitte sellepärast, et inimene seda ka tegelikult teha tahaks. On justkui kirjutamata reegel, et töö ei peagi õnnelikuks tegema, vaid see on üks äraelamise vorme.

The Independent järjestas kuus olukorda, mis peaksid märku andma, et see töökoht pole sulle ja on aeg karjäärivahetuseks.

1. Sul on igav

Kuigi on tore, kui on ka kergemaid päevi, kuid kui sa pidevalt vahid tööl lakke, sest kogu töö on tehtud, siis on aeg leida uus väljakutse.

2. Sa oled tööl ja kodus erinev inimene

Inimesed, kes on tööl õnnelikud, on ka kodus rahulikumad. Kui sa tunned, et kui töölt lahkudes saad sa viimaks olla sina ise, siis ei tunne sa end töökohas mugavalt.

3. Sulle ei meeldi tööst rääkida

Sulle meeldib küsida, kuidas teistel tööl läheb, selle asemel et endast rääkida? Kui sa oled loomu poolest entusiastlik ja uhke oma töö üle, siis tööst teema kõrvale kallutamine võib olla üks märkidest, et sa ei ole töökohaga rahul.

4. Sa lahkud kontorist niipea kui võimalik

Kuigi on oluline omada õiget tasakaalu töö ja eraelu vahel, siis see, kui sa kell 17.00 asjad kokku pakid ja uksest välja ruttad, et kiiremini töölt minema saada, näitab, et midagi on kuskil valesti. Kui sulle su töö meeldib, siis sa ei pahanda, kui pead mõnikord pool tundi kauem tööl olema.

5. Sa kadestad teiste inimeste tööd

Selle peale, kui keegi saab töö tõttu tasuta reisida või teenib uskumatult suurt palka, on täiesti normaalne veidi kade olla, kuid kui tunned kadedust teise organisatsiooni toimimise pärast, siis on võib-olla aeg CVd välja saata ja uus töökoht leida.

6. Sa ei taha hommikuti tööle minna

Kui pärast nädalavahetust tööleminek tekitab sinus erakordset kurbust ja sa teeks kõik, et mitte tööle minna, siis muuda oma elus midagi. Inimesed, kes armastavad oma tööd, võivad samuti igatseda nädalavahetust, kuid kui sinu kohustus tööle minna teeb sind igal hommikul õnnetuks, siis vaheta töökohta.