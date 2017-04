10 kõige kummalisemat ametit Suurbritannia kuningakojas

Kuninganna parvlaevade ülem – aastast 1215

Tänapäeval on parvlaevade ülemal täita pigem tseremoniaalne roll, kuid 18. sajandil oli tal hulga rohkem tegemist, sest kuningapere sõitis tihti parvlaevadega mööda Thamesi jõge. Parvlaevade ülem vastutab 24 kuningliku laevniku eest, kes kõik teenivad aastas 3,50 naela. Tõenäoliselt töötavad nad ka muudel elualadel.

Hobuste ülem – 1360

Hobuste ülema puhul on samuti tegemist pigem auametiga. Hobuste ülem peab osalema kõikides tseremooniates, kus kuninganna võib sõita hobusega või hobuvankris. Ühtlasi vastutab hobuste ülem kuninglike tallide korrashoiu eest.

Kuninganna muusikaülem – 1625

See roll antakse kümneks aastaks silmapaistvale muusikule. Praegu kuulub see roll Judith Weirile, kes määrati ametisse 2014. aastal, pärast Sir Peter Maxwell Daviesi ametiaja lõppu. Muusikaülemal ei ole kindlaid ülesandeid, kuid ta võib koostada muusika mõnele kuninglikule või riiklikult olulisele sündmusele.

Kuninglik astronoom – 1675

Kuigi tegemist on peamiselt auametiga, siis peab kuninglik astronoom olema valmis teaduslikel teemadel diskuteerima.

Kuninganna botaanik – 1699

Amet loodi 1699. aastal, kuid alates 1956. aastast on tegemist pigem auametiga kellelegi, kellele meeldib tegeleda aiandusega.

Šotimaa skulptor – 1838

Vajadus skulptori järele tekkis esmalt 1838. aastal, kuid ametlik püsiv amet sai sellest alles 1921. aastal. Praegu peab ametit Alexander Stoddart, keda tuntakse saviskulptorina.

Suupillimängija monarhile – 1843

Selle ameti lõi kuninganna Victoria 1843. aastal. Suupillimängija peab iga nädal kell 21.00 mängima 15 minutit suupilli kuninganna akna all, kui too viibib Buckinghami palees, Windsori lossis, Holyroodi palees või Balmorali lossis. See on väga prestiižikas amet ja vaid 15 suupillimängijat on seda ametit pidanud. 2002. aastani oli ametis ka suupillimängija kuninganna emale eraldi.

Kuninganna margikogu hooldaja – 1890 (umbes)

Kuigi Elizabeth II ei ole sama suur margikoguja, nagu oli tema ise George C, on kuningannal siiski olemas isalt päranduseks saadud margikogu jaoks hooldaja.

Maalide eest hoolitseja – 1972

Selle ameti tööülesanne on hoolitseda ja puhastada kõiki maale, mis kuningakodades ripuvad.

Luikede märgistaja ja luikede jälgija – 1993

Need kaks tööd kuulusid varem ühe ametinimetuse alla – luigehoidja, kuid aastast 1993 otsustati, et vaid ühest inimesest ei piisa. Seega jagati amet kaheks – luikede jälgija ja luikede märgistaja.