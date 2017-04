Ökopood kutsub tagasi Schock’s seesamikreemi

Veterinaar- ja Toiduametini on jõudnud läbi kiirhoiatussüsteemi RASFF ohuteade, et Kreeka päritolu Schock’s Seesamikreemi ühes partiis on tuvastatud Salmonella spp. Ajavahemikul 22.06.2016 – 20.03.2017 on kõnealusest partiist tarnitud Eestisse 72 purki.