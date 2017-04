Terve hulk tooteid on läbinud salenduskuuri

Dorito krõpsud, Peperami vorstikesed ja Kellogg’si Coco Popsi hommikuhelbed on tänu naela väärtuse langusele samuti sunnitud enda paki suurust vähendama.

Doritose krõpsupakk kaalus varem 200 grammi, kuid nüüd saab Suurbritannias osta 180-grammist pakki. Hind on aga sama, mis oli 200-grammisel pakil.

Peperami snäkivorst on trimmitud 25 grammilt 22,5 grammile ning ka selle hind on samaks jäetud.

Suurt Coco Popsi paki on vähendatud 800 grammilt 720 grammile, väikest varem 550 grammi hommikuhelbeid sisaldav pakk kaalub nüüd 510 grammi.

Brändi omaniku Kellogg’si esindaja sõnul on kaalulanguse taga aga muudatus retseptis.

«Me vähendasime suhkrut Coco Popsi helvestes 14 protsenti, sellest on ka tingitud väike kaalumuutus,» sõnas Kellogg’si pressiesindaja.

Doritose kaubamärgi omanik PepsiCo pressiesindaja sõnul on nende kaalumuutuse taga «valuutakursside kõikumine, mis mõjutab koostisosade ja materjali maksumust.»

«Seetõttu oleme otsustanud teha mõningaid muutusi Doritose krõpsupakkides. Tahame alati pakkuda parimat kvaliteeti konkurentsivõimelise hinnaga,» märkis pressiesindaja.

Ka Peperami tunnistas, et kaalulanguse taga on just valuutakursi muutusest tingitud tooraine hinnatõus. «Me oleme alati püüdnud vähendada sellise olukorra mõju meie toote hinnale, et meie tooted püsiksid võimalikult taskukohased,» kommenteeris Peperami pressiesindaja.

Mullu alandas oma kaalu Toblerone, muutes šokolaaditükkide vahed pikemaks, kuid jättes sealjuures šokolaadipaki suuruse samaks.