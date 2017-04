Läänemaa rahvas elab postipunktide sulgemise hirmus

Postiseaduse järgi peab igas vallas ja linnas olema elanike arvust olenemata vähemalt üks postikontor või postipunkt, seega, kui Läänemaal olevad omavalitsused sügisel ühinevad, võimaldab see sulgeda kuni kaheksa postiasutust Lääneranna ja Lääne-Nigula vallas ning Haapsalu linnas.

Haapsalus on praegu üks postkontor, Ridala vallas kaks – Uuemõisa ja Ridala. Kui uus omavalitsus nimetatakse linnaks, võimaldaks seadus need kaks postiasutust kinni panna, sest Haapsalu postkontorit vaevalt et suletakse.

