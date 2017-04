Kevadine retsept: Nõo liharullid juustu, köögiviljade ja bulguriga

Retseptis on tunda mõningaid idamaiseid mõjutusi Eesti iseärasusega. See on kiirelt ja lihtsalt valmiv kõhutäis, mis ei nõua palju vaeva. Kõik toorained saab kihiti küpsetuskotti laduda ning ahju panna. Lisaks on Nõo liharullid juustuga juba eeltöödeldud ning neid on vaja lihtsalt veidi pruunistada. Ise liharullide tegemine võtaks kiire õhtusöögi puhul liialt palju aega ära. Väga oluline on veel ka fakt, et Nõo liharullid on tehtud puhtast lihast ning nende valmistamisel pole kasutatud kondilihamassi.

Köögiviljad annavad toidule mõnusa värskuse ning palju värvi. Kerge ja õhuline bulgur aga tasakaalustab väga hästi veidi rammusaid liharulle. See on tõesti meelepärane õhtusöök nii väikestele kui ka suurtele.

Lisaks soovitame toidu kõrvale serveerida isetehtud maitsevett – pane kannu 1 teelusikas riivitud ingverit, viiludeks lõigatud pool laimi, viiludeks lõigatud pool sidrunit ning värskeid või külmutatud maasikaid.

Koostisained

1 keskmine sibul

2 keskmist porgandit

1 paprika

1 pakk Nõo liharulle juustuga

1 spl oliiviõli

1 spl ketšupit

400-600 ml bulgurit

soola

pipart

kaunistuseks bulgurile maitse järgi koriandrit või ürte

Valmistamisõpetus

- Lülita pöördõhuga ahi 180 kraadi peale.

- Pruunista panni peal keskmisel kuumusel Nõo liharullid juustuga ühtlaselt kuldpruuniks, et liha säilitaks oma mahlasuse.

- Sel ajal, kui liha “puhkab”, haki köögivili umbes 1,5 cm paksusteks ribadeks.

- Sega omavahel kastmeks oliiviõli ja ketšup.

- Pane valmis küpsetuskott, mille põhja valad veidi vett, et köögiviljad koti põhja kinni ei jääks.

- Seejärel lisa kotti hakitud köögivili, maitsesta soola ja pipraga, köögivilja peale aseta pruunistatud rullid ning kalla kõik üle oliiviõli ja ketšupikastmega.

- Sulge kott nõnda, et koti ja klambri vahele jääks kerge õhuava. Aseta see ahjupannile ning pane 45 minutiks 180 kraadi juures ahju.

- Kuni liha koos köögiviljadega on ahjus, tee valmis bulgur.

- Pane vesi keema (1 osa bulgurit, 1 osa vett) ja lisa keeduvette näpuotsaga soola. Vala keevasse vette bulgur ning keera kuumus väiksemaks ja auruta tasasel tulel kaane all. Bulgurit peab keetma maksimaalselt 8 minutit, kuid kindlasti tasuks pakilt täpsemalt lugeda, sest bulgurit on mitut sorti.

- Lõpus võta bulguril kuumus veel väiksemaks ja lase allesjäänud veel ära aurata. Seejärel sega hakitud koriander või ürdid bulgurisse.