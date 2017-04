Leiutati müügiautomaat, mis peaks vähendama rämpstoidu ostmist

Selleks, et müügiautomaadist šokolaadibatoon kätte saada, peab ostja seda 25 sekundit ootama, vahendab The Independent. Appelhansi sõnul peaks see olema piisav ajavahe, et inimene valiks tervislikuma suupiste.

Nimelt viis professor eelnevalt läbi katse, kus testis ajanihkega müügiautomaate ja leidis, et tervelt viis protsenti müügiautomaatide kasutajatest hakkas eelistama tervislikke suupisteid.

Kuidas selline müügiautomaat toimib?

Müügiautomaat toimib põhimõttel, et ebatervislikumatel suupistetel on 25-sekundiline ajavahe, tervislikel suupistetel aga ajavahet pole. Kasutaja saab hoiatuse ekraanil, kus tal antakse valida, kas ta nõustub ootama 25 sekundit või soovib vahetada toote tervislikuma vastu.

«Tervislike suupistete» alla kuuluvad tooted, mis sisaldavad vähem kui 250 kalorit, 350 milligrammi naatriumi või 10 milligrammi lisatud suhkruid.

Põhimõtteliselt kontrollib masin inimese kannatlikkust ja küsib talt ebatervislikku valikut tehes üle, kas ta tõesti soovib seda.