Nõo Lihavürsti suitsuvorstidel on 25 aasta pikkune saladus

Kuigi suitsuvorsti toodavad ja pakuvad erinevad ettevõtted ja mõned neist on pealtnähagi üsna sarnased, peaks igal lihameistril olema aga vähemalt üks firmamärk varrukast võtta, mis tema suitsuvorsti niivõrd eriliseks teeb. AS Nõo Lihatööstuse puhul on selleks kindlasti autentsed Lõuna-Eesti lepalaastud, mis on spetsiaalselt Nõo Lihavürsti suitsuvorstide tootmiseks valmistatud ja mida kõikide Nõo Lihavürsti vorstide suitsutamisel kasutatakse.

Nõo Lihavürsti suitsuvorstid jagunevad täissuitsuvorstideks ja poolsuitsuvorstideks. Üks rahva lemmikuid ja tõepoolest pikalt AS Nõo Lihatööstuse tootevalikus püsinud täissuitsuvorst kannab nime Moskva. Tegu on suure lihasisaldusega sea- ja veiselihast valmistatud tõelise täissuitsuvorstiga, mida on suitsutatud naturaalse lepapuu suitsuga ning mis on kuivanud pikalt spetsiaalsetes järelvalmimiskambrites.

Tootmisprotsess AS Nõo Lihatööstuses on muutunud aina kaasaegsemaks, kiiremaks ning tõhusamaks. Sellegipoolest on kauaaegsed traditsioonid nagu seda on ka naturaalsete lepalaastude kasutamine suitsutamisel alles jäänud ja need annavad vorstile endiselt selle õige suitsuvorsti maitse. “AS Nõo Lihatööstus on oma tootearendusse panustanud palju aega, et kõik need omadused omavahel ühendada,” sõnas AS Nõo Lihatööstuse müügi- ja turundusdirektor Simmo Kruustük.

Teisteks suurteks rahvalemmikuteks võib pidada ka täissuitsuvorste Ordu ja Rüütli. Tegu on vorstidega, mis on valmistatud täpselt nagu vanadel aegadel. Vorstile annab õige meki ja paraja kõvaduse pikk ja hoolikas kuivatamine. “Pikal kuivatamisprotsessil on suur roll mängida selles, et vorst maitseks, näeks välja ja oleks ka oma konsistentsilt täpselt õige suitsuvorst,” selgitas Simmo Kruustük, et õige kuivatamisprotsess viib vorstist välja liigse vee ning suurendab kokkuvõttes tootes liha osakaalu.

Sellest kevadest on AS Nõo Lihatööstuse tootevalikus ka täitsa uute maitsetega täissuitsuvorstid. Kaks neist on tehtud linnulihast – Kalkuni täissuitsuvorst ja Broileri täissuitsuvorst. Viimane neist on täielikult laktoosi- ja gluteenivaba. Kolmas uus täissuitsuvorst kannab nime Emmentaliga täissuitsuvorst, mis on suurepäraseks uudiseks kõigile juustuvorsti sõpradele.

Poolsuitsuvorstide puhul on AS Nõo Lihatööstus suurt rõhku pannud vorstide pakendamisele, et viilutatud poolsuitsuvorstid oleksid hõlpsasti kasutatavad võileibade valmistamisel. Üheks lemmikuks on kõigil olnud Krakovi poolsuitsuvorst, mis on klassikalise retsepti järgi valmistatud rõngaspoolsuitsuvorst naturaalsooles. Maitset on Krakovi vorstil tugevdatud ja omapärasemaks muudetud lisatud küüslauguga. Nõo Lihavürsti valikus on veel ka Täpi, Mini ja Siimu poolsuitsuvorstid ning sellest kevadest uudisena ka Juustune poolsuitsuvorst ja Küüslaugune poolsuitsuvorst.

“Nõo Lihavürsti tooted on tehtud vaid puhtast lihast, sisaldamata grammigi kondilihamassi.

Meie tooted sobivad inimestele, kes peavad lugu stabiilsest kvaliteedist ning tervislikust toitumisest,” sõnas müügi- ja turundusdirektor Simmo Kruustük ning lisas, et just seetõttu on kõikide toodete valmistamisel erilist tähelepanu pööratud soola ja rasvasisalduse vähendamisele ning sellele, et tooted oleksid võimalikult suurel määral E621-, laktoosi- ja gluteenivabad.

Aastatepikkune töö parima maitse ja kvaliteedi loomise nimel on põhjus, miks AS Nõo Lihatööstuse tooted on võitnud kõigi eestlaste südamed. Toodete vastavust peenele maitsele ning kvaliteedile tagab Nõo Lihavürst isiklikult oma signatuuriga.