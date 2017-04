Video: Kohvimaailmas levib uus trend

Väike kohvik Lõuna-Iirimaal on saanud suure tähelepanu osaliseks pärast seda, kui lisas oma menüüsse šokolaadimuna sisse valmistatava kohvi.

Need, kes kohvi ei joo, saavad tellida šokolaadimuna seest serveeritava kuuma šokolaadijoogi.

Kohvik jagas oma uut toodet Facebookis ja Instagramis, tänu millele sai see tuhandeid kommentaare ja jagamisi.

«Kui ma vaid oleksin Iirimaal,» kirjutas üks kasutaja. Teine lisas, et peab selle kohviku üles leidma.

Kuna toote valmistamine on üsna lihtne, siis on see kulutulena levinud üle maa ning paljud teevad seda oma kodus.