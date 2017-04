Kuidas leiutati võileib ja hot dog?

Ühe legendi kohaselt leiutas võileiva John Montagu, neljas Earl of Sandwich. Earl of Sandwich on tiitel Inglismaal, mida seostatakse Kentis asuva Sandwichi linnaga. John Montagule meeldis mängida kaartidega raha peale. Kirgliku mängurina ei tahtnud ta ühtegi mängu vahele jätta, seda isegi mitte söömiseks. Seetõttu lasi ta oma teenritel tuua endale «kaks saiaviilu, mille vahel on singiviil». Tema kaasmängijad hakkasid üsna pea sama tellima öeldes: «Sama mis Sandwich võttis» millest sündiski võileivale inglise keelne nimi «Sandwich».

Josh Chetwynd on kogunud erinevate toitude leiutamislood ühte suurde raamatusse: «How the Hot Dog Found Its Bun: Accidental Discoveries and Unexpected Inspirations That Shape What We Eat and Drink». Raamatus leiab lugusid nii õunasortide kui ka hot dogi leiutamisest.

Chetwyndi sõnul ei saa kõiki leiutamislugusid siiski päris tõepähe võtta ja paljuski on tegemist siiski legendidega. «Esimene asi, mis toiduajalugu uurides tuleb selgeks teha, et mingi kindla toidu tekkimiselugu võib tihti olla seotud mingi kindla kultuuriga, kus talle on omistatud mütoloogiline seos,» selgitas ta. «Samuti võib mõne toote tekkimislugu olla meelega tehtud huvitavamaks, kui see tegelikult on, et tõsta müüginumbreid. Näiteks, kui sulle meenub tore lugu toote loomisest, siis on suurem tõenäosus, et sa ostad selle toote. Seega tuleb toidu loomise lugusid alati veidi kriitiliselt lugeda.»

Üks legend Hot Dogi loomisest räägib 1880ndatel USAs elanud mehest, kes müüs tänaval liha, mida kutsuti red hots’ideks või frankfurteriteks. Selleks, et liha ei kõrvetaks, andis ta oma klientidele vorstiga kaasa ka kindad. Kuna kliendid kindaid tagasi ei toonud, hakkas äri halvasti minema. Kohalik pagar soovitas vorsti ümber sai panna, et mees saaks kinnaste raha kokku ja kliendid oma sõrmi ei kõrvetaks.