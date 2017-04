Pühadeperioodil ei tehta pankadevahelisi ülekandeid

Niisamuti ei tehta maakleritehinguid, Traderi ega Brokeri kontode makseid, teatas LHV.

Olulised Euroopa maksed tuleks sisestada hiljemalt 13. aprillil enne kella 16.30, sest siis jõuavad need saajani veel enne pühi. Kui Euroopa makse on sisestatud 13. aprillil pärast kella 16.30, jõuab see saajani 18. aprilli hommikul.

Pangasisesed maksed liiguvad pühade ajal tavapäraselt.