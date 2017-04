Itaalias keelustati Uber

Eelmise nädala reedel jõustus kohtuotsus, mis keelustas Uberi Itaalias, vahendas Travel Leisure. Itaalia suurimad taksoettevõtjad olid kaevanud Uberi kohtusse, süüdistades viimast ebaausa konkurentsi soodustamises.

Kuigi osas Euroopa riikides on Uberi teenuseid õiguslikult piiratud, siis on see esineme kord, kui see on täielikult keelatud. Uberil on samuti keelatud teha reklaami Itaalias.

Itaalia taksojuhid on korraldanud hulga Uberi- vastaseid proteste. Veebruaris toimus kuuepäevane streik ja märtsis leidis aset üleriigiline streik.

Uber Itaalia üksus on «šokeeritud» ja kavatseb otsuse edasi kaevata.