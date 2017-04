11 asja, mille kvaliteedilt ei ole mõistlik kokku hoida

Business Insider reastas 11 toodet, mille peale tasub veidi rohkem raha kulutada, kui oled nende kvaliteedis kindel.

Jalanõud. Siin peaks jälgima rusikareeglit, et ära koonerda asjaga, mis eraldab sind maapinnast. Pole mõistlik endale iga hooaja algul uusi jalatseid osta, sest kokkuvõttes kulutad neile rohkem kui ühele paarile korralikele jalanõudele.

Madrats. Kehv madrats võib viia seljavalude ja muude tervisehädadeni. Pigem tasub panustada kvaliteetsesse madratsisse, sest pead ju sellel iga öö magama.

Talvejope. Arukas on end talvel soojas hoida ja osta jope, mis peab vastu mitu krõbekülma talve. Neid võib allahinnatult leida hooaja lõppedes kevade hakul, kui täishinnaga osta siiski ei raatsi.

Teksapüksid. Odavad teksad ei istu nii hästi ning kuluvad kergesti läbi, seevastu kallima brändi teksad võivad kauem vastu pidada ning neid valmistades on rohkem mõeldud inimese kehakujule.

Tööriistad. Kehv töömees süüdistab kõiges oma tööriistu, hea töömees aga ostab kohe korralikud tööriistad.

Kõrvaklapid. Kui sa kuulad sageli kõrvaklappidest muusikat, tasub panustada ka väärt seadmesse. Odavad ja kehvad kõrvaklapid lähevad kiiremini katki ning neid peab aastas ilmselt mitu paari varuma.

LED-pirnid. Need lambipirnid on küll kallimad, kuid samas ka efektiivsemad ja kauakestvamad.

Seljakott. Kvaliteetne seljakott on vastupidav, mugavate rihmade ja paljude taskutega ning teenib matkajat truult kaua aega.

Suši. Kuna enamasti sisaldab suši toorest kala, siis kindlasti ära osta seda allahinnatuna. Tähelepanelik võiks olla ka päevapakkumiste osas. Leia endale kindel sušikoht, kus tead, et hind ja kvaliteet on kooskõlas ning selles ei pea kunagi pettuma.

Voodilinad. Linu valides võiks keskendada selle materjalile – puuvillased linad muutuvad nimelt pesukordade järel kiiresti karedaks, samas kui satiinist või siidist linade vahel on magamine puhas nauding. Kui see on sulle oluline, siis tasub otsida uhkemat voodipesu.

Pesu. Siin kehtib sama reegel nagu teiste riideesemete puhul – mida kallim toode, seda kvaliteetsemast materjalist see ka tõenäoliselt on valmistatud ning selle lõikele ja disainile on rohkem panustatud. Nii võib näiteks mõnikümmend eurot maksev rinnahoidja istuda seljas hoopis paremini kui viieeurone.