TOP10: need on maailmas enim müüdud õlled

Euromonitori andmete kohaselt müüakse maailmas kõige rohkem Hiina õlut Snow, mis on viimase kümne aasta jooksul müüki kasvatanud lausa 573 protsenti, vahendab Business Insider.

Neljaprotsendilise kangusega laagriõlu Snow on Hiinas üks odavamaid, selle liitrihind jääb ühe euro kanti. Ka teisel kohal asetsev Tsingtao õlu on pärit Hiinast. USAsse jõudis see müüki 1972. aastal ning on sellest ajast saati oma turupositsiooni järk-järgult kasvatanud, olles täna enimmüüdud Hiina õlu Ameerikas.

Kolmandale kohale platseerus võrdselt Tsingtaoga ameeriklaste Bud Light, Euroopat esindab topis vaid hollandlaste Heineken.