Kümme mõtet rikastelt, mis on muutnud nende suhtumist rahasse

Business Insider jagab inspiratsiooniks kümmet rahaalast mõtet inimestelt, kes on endale ise edu ja heaolu taganud, kuid sealjuures kaine mõistuse säilitanud.

Mark Zuckerberg, Facebooki looja: Minu eesmärgiks polnud iial lihtsalt üks ettevõte luua. Paljud inimesed mõistavad seda valesti, kuid ma ei hooligi kasumist ja tulust. Hoopis tähtsam on see, kas suudad ettevõtlusega maailmas midagi muuta.

Warren Buffett, Berkshire Hathaway tegevjuht: Ma ütlen teile, kuidas rikkaks saada. Sulge kõik uksed ning ole pigem kartlik siis, kui teised on ahned. Ole aga ise ahne just siis, kui kõik teised on ettevaatlikud.

Oprah Winfrey, saatejuht: Põhjus, miks ma edukaks sain ja sellest ka kinni hoidsin, oli see, et ma polnud ühelgi ajahetkel keskendunud pelgalt rahateenimisele.

Larry Page, Google’i kaasasutaja: Kui pelgalt raha meid motiveeriks, oleksime ettevõtte juba ammu maha müünud ning lösutaksime rannas.

Jeff Bezos, Amazoni juht: Minu arvates soodustab kokkuhoidlikkus innovaatilisi ja värskeid ideid, sest seda teevad ka teised piirangud. Üks väheseid võimalusi n-ö kastist välja saada on vajadus leiutada ise oma väljapääs.

Sergey Brin, Google’i kaasasutaja: Pidevalt öeldakse, et raha eest ei saa õnne osta. Siiski mõtlesin ma kaua, et veidikese raha eest saab ikka mõnevõrra õnne osta, kuid sain aru, et see pole siiski tõsi.

Jack Ma, Alibaba Groupi juht: Raha teenida on tänapäeval tegelikult lihtne. Väga raske on see-eest olla majanduslikult jätkusuutlik ning samaaegselt vastutav ühiskonna ja maailma parandamise eest.

Ingvar Kamprad, IKEA looja: Olen kohati kitsi, aga mis sellest? Kui mõnele asjale raha kulutan, siis mõtlen, kas ka IKEA kliendid saaks seda endale lubada. Ma võiksin regulaarselt näiteks lennata esimeses klassis, kuid isegi kui raha on küllalt, ei tundu see hea põhjus seda luksusele raisata. Hea juhtimise juures tuleb anda ka väärt eeskuju ning püüan seda IKEA töötajatele mõeldes teha.

Michael Dell, Delli tegevjuht: Ma usun, et esmalt peaks mõistma majanduse toimimist ning alles seejärel saab välja mõelda äriplaani – seega enne strateegiat peaks mõistma kogu struktuuri. Kui need asjad on vales järjekorras, siis kukud ilmselt läbi.

Sheldon Adelson, Las Vegas Sands Corporation juht: Ma ei mõelnud kunagi rikkaks saamiseks. Mind motiveeris hoopis mõte millegi saavutamisest.