Coca-Cola ei kavatse suhkrumaksule alluda

Coca-Cola Baltikumi turundusjuht Ieva Matulaitine ütles ERR uudisteportaalile, et ettevõte tegeleb pidevalt tootearendusega, et pakkuda tarbijatele laiendatud valikut vähese ja madala kalorsusega toodete näol, kuid punase sildiga originaaljoogi retsepti plaanitav suhkrumaks ei mõjuta.

Matulaitine rääkis, et Coca-Cola Original Taste retseptuur on üle 130 aasta vana ning see on igas riigis sama, sest selle maitse on tarbijale väga oluline.

«Seda retseptuuri ei ole plaanis muuta. Neile, kes eelistavad suhkru- ja kalorivaba Coca-Colat, on meil pakkuda Coca-Cola Sugar Zero Calories variant,» lisas ta.

Siiski möönis ta, et juba selleks aastaks on Coca-Cola plaaninud tuua Baltikumi turule teisi madala kalorsusega uusi tooteid.