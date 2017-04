Suvele vastu linnulihatoodetega, mida kiidavad ka toitumisnõustajad!

Tänavu veebruaris Copa-Cogeca linnuliha ja munade töögrupi kohtumisel märgiti, et linnuliha import Euroopa Liitu suurenes möödunud aastal 2,8% võrra ning tõuseb sel aastal hinnanguliselt veel 3,5% võrra. Inimeste teadlikkus linnuliha kasulikkusest ja kasvav nõudlus selle järele on pannud ka tootjaid just linnulihast rohkem imemaitsvaid tooteid valmistama.

Nõo Lihavürsti tootevalikus leidub suurepärase konsistentsi ja maitsega erinevaid linnulihast tehtud tooteid. Valikus on sinke, snäkitooteid, mõnusates marinaadides šašlõkke, lihapalle, viinereid, grill-liha jm. Sellest kevadest on Nõo Lihavürsti tootevalikusse lisandunud ka mitmed täiesti uued tooted linnulihaga: Kanalihaga toorvorstid, Sibula-tšilli kanašašlõkk, Juubeli kanašašlõkk, Broileri täissuitsuvorst, Kalkuni täissuitsuvorst jt.

Nõo Lihavürsti linnulihast valmistatud tooted on oma toitumiskavadesse pannud ka tuntud personaalne veebipõhine treening- ja toitumisnõustamisprogramm Fitlap. Fitlap soovitab inimestel, kes soovivad kas tervislikult toitudes oma kaalu säilitada või kaalus alla võtta, toitumiskavasid, kuhu on lisatud ka Nõo Lihavürsti Tšilli-apelsini kanašašlõkk, Sibula-tšilli kanašašlõkk ja Glasuuritud kana.

/ Nõo Lihavürst

Fitlapi peatreener ja toitumisnõustaja Heikki Mägi on arvamusel, et pole tähtis, kas inimene soovib oma kaalu stabiilselt säilitada või seda langetada, linnuliha on kasulik mõlemal juhul. Kanaliha puhul on oluline selle kvaliteet ja maitse. Mõlemad kriteeriumid on Nõo Lihavürsti toodete puhul täidetud ning seetõttu on Fitlap paljusid neist ka oma klientide päevamenüüdes ja nendele soovitatud retseptides kasutanud. “See aeg on ammu möödas, kus kaalu langetamiseks tuli süüa maitsetut ja igavat toitu,” selgitas Mägi.

Kanaliha tervislikkuse ja kasulikkuse faktoriga on Heikki Mägi samuti nõus ning soovitab seda ka kaalujälgijatele. Seda eelkõige just seetõttu, et sarnase kaloraažiga menüü puhul võib kanaliha kogus olla sea- ja loomaliha omast suurem, sest sisaldab vähem rasva. “Kanaliha teeb kvaliteetseks selle suur valgusisaldus ning fakt, et reeglina sisaldab ta selle võrra ka vähem rasva,” lisas Mägi.

Küll aga paneb toitumisnõustaja inimestele südamele, et nii, nagu sealihagi puhul, on ka linnuliha juures oluline jälgida, millisest linnu osast liha pärit on. Kanatiivad, -koivad ja -nahk sisaldavad kindlasti rohkem rasva, kui klassikaline poelettidel müüdav kanafilee ja kintsuliha.

Oma retseptides on Fitlap kasutanud Nõo Lihavürsti linnulihatoodetest mitmeid kanalihaga tooteid ning plaanis on lisada menüüdesse ka Nõo Lihavürsti Kalkuniliha. “Oleme Nõo Lihavürsti tooted kõik läbi katsetanud ja võin julgelt öelda, et tegu on supermaitsvate ja tervislike toodetega,” kommenteeris Heikki Mägi.