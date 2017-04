Nõuandeid palgaläbirääkimisteks neile, kes vihkavad rahast rääkimist

Sageli jäetakse palka juurde küsimata seepärast, et inimesel on hirm äraütlemise või veelgi enam, vallandamise ees. Kui aga küsida ei julge, on palgatõusu võimalus väga väike. The Simple Dollar rahablogi annab nõuandeid, kuidas soovitud palgatõus saavutada ka siis, kui rahast rääkimine teeb ebakindlaks.

Ole realistlik. Leidub lugusid kandidaatidest, kes kaotasid pakkumise seepärast, et julgesid sellest rohkem palka küsida, olgu see siis mõistlik põhjendus või mitte. On aga oluline teada, et suurem osa tööandjaid ei pane pahaks, kui kandidaat üritab palga osas kompromissi leida. Mõned neist ehk ootavadki, et veidi kaubeldaks ning lõplik palganumber oleks sobilik mõlemale. Teisalt tasub meeles pidada, et palgasoov oleks ka su teadmistele ja kogemustele vastav. Kindlasti ei tasu unustada, et kui sa palka juurde ei küsi, siis seda ka ei saa, seega ole selles realistlik ja julge.

Konkreetsed numbrid. Enne läbirääkimisi peaks esmalt selgeks tegema, milline on valdkonnas keskmine palk ning millise numbriga oleksid minimaalselt nõus. Kui tööandja alustab minimaalse pakkumisega, siis võid proovida seda siiski ülespoole kaubelda. Kui juba töötad ettevõttes ning soovid palgalisa, siis mõtle parem välja konkreetne number. See olgu samuti kooskõlas sinu staaži, oskuste ja kogemustega. Siinkohal ei saa toetuda sellele, et kolleeg saab rohkem palka, sest tõenäoliselt on ka tema tööstaaž erinev.

Küsi õigesti. Esmatähtis on palgaläbirääkimistel olla lugupidav ja ehitada oma soov üles korralikele põhjendustele, mitte emotsioonidele. Pea meeles, et palgalisa pole asi, mida sa vajad, vaid mille oled loodetavasti auga välja teeninud. Seega peaksid keskenduma sellele, mida oled ettevõtte heaks teinud, mitte oma vajadustele, näiteks nagu lisakulud lastele või korteri üürile.

Kirjuta üles. Kui palgaläbirääkimised tekitavad hirmu ja ärevust, siis kirjuta oma põhjendused üles ja õpi laias laastus pähe. Tööandja ei lase sul ilmselt sellist kõnet pidada, vaid aset leiab mõlemapoolne vestlus, kuid sellegipoolest on hea, kui oled läbi mõelnud ja tead, mida öelda plaanid. Ära unusta ka tööandja argumente kuulata ning oma fakte või põhjendusi vastavalt sellele muuta või täiendada.

Vali õige aeg. Ära saja ülemuse kabinetti sisse suvalisel ajal, vaid lepi kokku mõlemale sobiv kohtumisaeg. Selleks võid ka mainida, et soovid rääkida oma palgast – kuigi seejärel võib tunduda hirmutav, et teema on teada, kuid tegelikkuses on mõlemal lihtsam arutleda ning saate oma argumendid läbi mõelda.