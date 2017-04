Seitse äärmuslikku asja, mida ei maksa säästmise nimel teha

The Simple Dollar rahablogi pakub välja variante, mille eelarvest välja jätmine või vastupidi, nende tegemine võib ületada juba mõistliku säästmise piiri.

Jootraha jätmisest keeldumine. See tundub kui hea säästunipp, kuid pole siiski väga viisakas. Kui teenindaja on viisakas ja tähelepanelik, siis pole eriti õiglane teda jootrahast ilma jätta ainult seepärast, et oled ise säästurežiimil. Kui tead, et korralik praad ja jootraha jätmine paneks su rahakotile põntsu, siis tee parem kodus süüa ning jäta restoranikülastus vahele.

Rämpstoidu söömine. Kiirtoidukohtades on suhteliselt odav söömas käia, nad teevad aegajalt sooduspakkumisi ning pakuvad ka sooduskuponge. Kas seepärast tasub aga mitu korda nädalas rämpstoitu süüa? Tervislikum toit ei pruugi sellest sugugi kallim olla, kui teed näiteks ahjus kartulit, kana ja juurvilju või keedad aedviljasuppi.

Küttearvelt säästmine. Äärmuslik säästmine tähendaks ka küttearvete kärpimist, olgu selleks siis vähemate ahjupuude ostmine või viimasel minutil radiaatori sisselülitamine. See on aga üsna ebameeldiv kogu perele, eriti lastele, kes ei peaks mõneeurose kokkuhoiu nimel külmetama.

Perepuhkustest loobumine. See ei peaks olema eluvaldkond, millega alatasa koonerdada. Ühised perepuhkused jäävad lastele hästi meelde ning teevad nende lapsepõlve helgemaks. Puhkusele ei pea palju kulutama ja väga kaugele sõitma, näiteks saab söögid ise kaasa valmistada ning ööbida telkides. Omalaadne elamus on aga garanteeritud, mistõttu tasub säästa just toredate puhkuste nimel.

Varastamine. See vastus jäägu igaühe enda südametunnistusele – kas majanduslik olukord on kiskunud nii hulluks, et eeldab juba teiste tagant varastamist?

Kulutused lastele. Lapsed kasvavad väga kiiresti, mis on vanemale paras peavalu, kui igal aastal peab ostma uued jalanõud ja hooajalised riided, rääkimata koolikulutustest. Säästa võiks küll sellelt, et lapsed saaksid kanda kasutatud riideid ning ära öelda nende huvikoolist või treeningust, ent see jätab samuti jälje nende lapsepõlve. Kui vähegi võimalik, piira kulutusi mujalt ning luba lapsel siiski tegeleda kasvõi ühe hobiga ja kanda korralikke riideid.

Kodu ja aia korrashoid. Ükski pere ei taha elada räpakas lagunevas majas, mille aed on ammu võssa kasvanud. Kodus ei pea tingimata olema uusim remont ning mööbel, kuid kõik tunnevad end õnnelikumalt korralikus ja hubases kodus. Samuti ära unusta oma aeda, mida saab lihtsate ja soodsate vahenditega kaunimaks teha.