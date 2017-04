Enne piima joomist kontrollime me alati pakendil olevat «parim enne» kuupäeva ja teame täpselt, kui kaua mingi toiduaine külmkapis säilib. Kahjuks, ei pööra me aga kodus olevatele igapäeva asjadele piisavalt tähelepanu, et selgeks teha, kui kaua nende «kõlblik kuni» on, vahendab brightside.me