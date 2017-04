Eesti elanikud jahivad e-poodides elektroonikat ja ilutooteid

40 protsenti veebipoodlejatest väitis, et tellib internetist kõige sagedamini just elektroonikaseadmeid, 39 protsenti nimetas ilu- ja tervisetooted. Kolmandal kohal on moekaubad (34 protsenti), järgneb jalanõude (33 protsenti) ja vaba aja kaupade (27 protsenti) ostmine.

«Kõikidest soetatud tehnika- ja ilutoodetest 13 protsenti tellivad eestimaalased täna tavapoodide kõrval just internetist. Märkimist väärib, et ilutoodete puhul on see näitaja Euroopa kõrgeim,» rääkis DPD e-kaubanduse ärisuuna juht Margot Posti. Ta tõi veel näiteid, et poolakad ostavad veebist sageli autovarustust, inglased toidukaupa, Austrias on trendiks aga sporditarvete ostmine.

Võrreldes teiste Euroopa riikidega tellivad eestlased internetist vähem raamatuid (25 protsenti), kodumasinaid (18 protsenti), mänguasju (17 protsenti) ja sporditarbeid (16 protsenti).

Euroopas on veebiostude puhul populaarseimaks tootekategooriaks moekaubad (48 protsenti). 20 protsenti ehk iga viies moekauba ost tehakse tavakaupluste kõrval just e-poodidest. Eurooplased tellivad internetist sageli ka raamatuid (43 protsenti), jalanõusid (40 protsenti), elektroonikaseadmeid (35 protsenti) ning ilu- ja tervisetooteid (35 protsenti).

Veel ilmneb, et füüsiliste kaupade internetist ostmise kasvupotentsiaal on riigiti erinev, sõltuvalt konkreetse riigi kultuurist, e-kaubanduse küpsusest, toodete hinnatasemest, valikust jne.

Kantar TNSi üle-Euroopaline uuring tõi välja, et Eestis moodustavad veebist tellitud kaubad 6,2 protsenti kõikidest füüsiliste esemete ostudest ja see trend näib kasvavat. 86 protsenti veebiostudest teevad korduvostjad, kusjuures Eesti korduvostja sooritab aastas keskmiselt 17 internetiostu.