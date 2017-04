Murelik lugeja: Keila-Joa rippsild on ohtlik

RMK külastuskorraldusosakonna Lääne-Eesti piirkonna külastuala juhi Daniel Juhhovi sõnul on rippsild seadusega kooskõlas ja kasutuskõlblik. «Võtame kindlasti arvesse Teie lugeja mure ning kaalume rippsillale täiendavate piirete paigaldamise vajalikkust ja võimalikkust,» kinnitab Juhhov.

«Keila-Joa pargi rippsilla puhul on tegemist muinsuskaitselise ehitismälestisega,» ütles ta. Rippsild rekonstrueeriti 2012-2013. Juhhovi sõnul koostati rekonstrueerimise tarvis mõisapargi korrastamiseks vajalikud muinsuskaitse eritingimused, millega anti ka väärtushinnangud mälestistele. Rippsilla kui mälestise eksperthinnang on järgnev: «Keila-Joa mõisa rippsild on ajastu stiilitüüpilise pargiväikevorm – eriti väärtuslik.» «Sellest hinnangust lähtuvalt otsustati rekonstrueerimisel jääda võimalikult silla esialgse kuju ja vormi juurde,» põhjendas Juhhov rippsilla rekonstruktsiooni.

Keila-Joa rippsildade rekonstrueerimisega alustati 26.11.2012 ja 07.08.2013 väljastati Keila valla poolt kasutusluba Keila-Joa pargirajatiste (rippsillad ja trepid) kasutuseks. «Kui küsite, kas sild on seadusega kooskõlas ja kasutuskõlblik, siis vastuseks on: jah, on küll,» kinnitas ta.