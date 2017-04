Kelner avalikustab klientide kõige tüütumad käitumisviisid

New Yorgis tegutsev populaarse blogi «The Bitchy Waiter» (Õel kelner – toim.) omanik Darron Cardosa väidab, et ideaalne klient on eelkõige oma soovidest teadlik, viisakas ja kõiges mõõdukas. Siiski on tema ligi 20-aastane tööstaaž andnud palju kogemusi värvikate klientidega ning kuna talle meeldis kaebusi üles kirjutada, valmis sellest ka blogi.

Cardosa pani Today portaali vahendusel kokku nimekirja tülikatest käitumisviisidest, mille restoranikliendid võiksid lõpuks ometi minetada.

Ära ole ebaviisakas. Vähim, mida teha saad, on öelda tere ja aitäh. Kui klient on ülbe ja ebaviisakas, ei tekita see ka teenindajas soovi talle suurepärast teenindust pakkuda. Kui kelner sind teretab, on elementaarne samaga vastata, mitte mornilt maha põrnitseda.

Räägi selgelt oma soovidest. Teenindaja pole selgeltnägija ega oska ära arvata erisoove, olgu selleks näiteks gluteeni- või laktoosivaba toit. Seega küsi ise, kas menüüs on midagi sobivat, mitte ära oota, et teenindaja oskaks seda kohe ise pakkuda.

Ära viivita. Enamjaolt on kelneril teenindada rohkem kui üks laud, mistõttu peab ta oma tähelepanu jagama. Kui seda ka pole, siis on kindlasti midagi koristada, nõusid ära viia jne. Seepärast ära viida tema aega, vaid ole konkreetne.

Ära eelda tasuta toitu, sest sul on sünnipäev. Suurem osa restorane ei hooli sellest, et kliendil on sünnipäev ega paku ka sel puhul tasuta toitu. Võibolla on aga võimalus saada mõnevõrra laudkonna soodustust, kui oled eelnevalt laua broneerinud. Uuri see aga enne restoranikülastust järele. Tõsiasi on see, et restoranis võib igapäevaselt vähemalt ühel kliendil sünnipäev olla ning teenindajad on tüdinenud sellest, et palud neil endale laulda sünnipäevalaulu.

Restoran pole koht, kus avalikku kiindumust näidata. Seega ära tee midagi sellist, mis sind ennast kõrvalt vaadates häiriks. Õhtusöök võib ju olla paari jaoks juba eelmäng, ent selle peaks jätma viisakuse piiresse.

Pane telefon kõrvale. On üsnagi häiriv nii teenindaja kui ka kaasklientide jaoks, kui lobised järjepidevalt telefoniga. Teenindaja tahab vahel ligi astuda, midagi pakkuda või küsida, kuid jutuvada tõttu ei saa ta oma tööd korralikult teha. Samamoodi võiks temaga hoida ka silmsidet, kui ta sinu poole pöördub, mitte samal ajal telefoni näppida.

Ära unusta jootraha. On turiste, aga ka tavakliente, kes ei pea lugu jootrahakultuurist. Kui viibid riigis, kus teenindaja aktsepteerib jootraha jätmist ning ta nägi kliendile meeldiva elamuse pakkumisega vaeva, võiks seda ka jätta.