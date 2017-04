Huvitav teada: milline tualettpott on avalikus WC-s kõige puhtam?

Kui lähed restoranis või kaubanduskeskuses tualettruumi, kus on näiteks kolm eraldi kabiini, siis millist neist tavaliselt kasutad? Inimesed teevad valiku enamasti selle järgi, milline on parasjagu vaba, kuid on ka bakteripelgureid, kes kardavad kasutada uksele kõige lähemalolevat tualetti, kirjutab Independent.

Tegelikkus on aga see, et kõige puhtam on just lähedalasuv tualett, sest inimesed kipuvad uskuma, et reas tagapool on veidi privaatsem ning nendes kabiinides käiakse seega sagedamini,

«On teooria, et inimesed jätavad pigem kõige lähemalasuva tualeti vahele ning eelistavad külastada järgmisi. Seega on kõige esimene kabiin hoopis see, mida külastatakse veidi vähem ning mõnevõrra võib seal ka bakterite hulk olla väiksem ja WC ise puhtam,» selgitas kardioloog dr Mehmet Oz.

Kui aga kõik hakkaksid pisikuid kartes arsti nõuannet edaspidi järgima, ei ole ka reas kõige esimene tualett varsti enam see, mis võiks olla kõige puhtam.