Vead, mille tõttu su nutiseadme eluiga väheneb

Selleks, et oma nutiseadet aga võimalikult kaua elujõus hoia, tuleks omanikul kõigepealt endale otsa vaadata ja selgeks teha, kas ta teeb kõik, et seda võimalikult korralikult hoida.

Aku laadimine

Uutel liitiumiooni- ja liitiumpolümeerakudel ei ole vaja lasta akut täiesti tühjaks, et seda laadida. Pigem on parem, kui laadida telefoni väikeste tsüklitena, selle asemel, et see täiesti tühjaks lasta ja alles siis täis laadida. Kõige parem on telefoni laadida siis, kui tal on jäänud 10-20 protsenti akut alles.

Odavate akulaadijate ostmine

Odavad akulaadijad ei ole turvalised, sest nad ei pruugi vastata standarditele. Hoia eemale ka akulaadijatest, mis lubavad su nutiseadme vähem kui tunniga täis laadida. Kui sa kasutad oma nutitelefonil ümbrist, siis võta see enne laadimist ära, sest see võib põhjustada aku ülekuumenemise.

Kontrolli temperatuuri

Kui kasutad sülearvutit, siis ära pane seda oma põlvedele või voodi peale. Jälgi, et õhutusaugud poleks kaetud, vastasel juhul kuumeneb arvuti lihtsalt üle. Ideaalne lahendus on kasutada sülearvuti hoidjaid (osal neist on ka puhur). Kõrge temperatuur ei sobi liitiumioonakudele, sest nad võivad üle kuumeneda. Seega hoia neid eemal otsese päevavalguse eest ja ära pane neid radiaatori juurde. Kui tuled õuest, kus oli külm, siis ära lülita oma arvutit kohe sisse, anna talle hetk aega harjuda toa temperatuuriga.

Hoolitse sülearvuti ekraani eest

Jälgi, et otsene päikesevalgus ei satuks sülearvuti ekraanile. Pikaajaline päikesevalgus ekraanil võib tuhmistada kuvari värve. Ühtlasi ole väga ettevaatlik, kui käsitled oma arvuti ekraani – see on sülearvuti kõige kaitsetum koht, kuhu on kerge jätta püsivaid plekke. Selleks, et ekraani puhastada, ära kunagi kasuta aknapesuvedelikku, see rikub ekraani pinda. Enne sülearvuti sulgemist, tee kindlaks, et sa pole jätnud midagi klaviatuurile, isegi väikesed tükid võivad kahjustada ekraani.

Jälgi ilmateadet

Kui tead, et äikesetorm on tulemas, siis võta oma nutiseadmed seinast välja. See pole müüt, et äikesetorm võib kahjustada nutiseadmeid.

Hoia oma telefoni tolmu ja kriimustuste eest

Kui kannad telefoni käekotis, siis on mõistlik talle soetada ümbris, et vältida tolmu sattumist mikrofoni või kuularisse. Ümbris aitab telefoni hoida ka võtmetest tekkinud kriimude eest. Kord või kaks aastas tuleks nutiseadmed üle vaadata ja tolmust puhastada. Kui sinu sülearvuti on hakanud kõvemini undama, siis on ventilaator tolmu täis ja arvutil tuleks tolmupuhastus teha. Kui sa ei julge ise oma arvutit puhastama hakata, siis vii see lähimasse teenindusse.