Kõige uskumatumad viisid, kuidas inimesed raha kokku hoiavad

CheatSheet jagab nippe, kuidas on võimalik veelgi äärmuslikumalt raha kokku hoida – mõned neist tõesti töötavad, teised panevad aga imestama, kas inimesed tõesti teeks seda.

Hoia veekann kraanikausi läheduses. Ära raiska vett niisama, vaid kogu külma vett kannu - näiteks sellist, mis jääb üle puuviljade pesemisest. Isegi kui see enam toiduvalmistamiseks ei sobi, saad seda kasutada lillede kastmiseks.

Lülita seadmed välja. Kui sa veekeetjat või rösterit parasjagu ei kasuta, tõmba selle juhe pistikust välja. Kuigi need otseselt töös pole, siis mõnevõrra elektrit kulutavad samaaegselt ikka.

Istu kodus. Sünnipäevadel, pulmas ja kokkusaamistel käimine mõjub kahtlemata rahakotile kehvasti, sest alatasa peab kinke ostma või ise võõrustajaks olema ja süüa tegema. Kui tegu pole just äärmiselt olulise üritusega, siis võta mõneks ajaks nendest paus.

Külmuta kuivained. Jahu, suhkur ja makaronid säilivad tavapärases olukorraski võrdlemisi kaua, ent kui sa ei jõua neid ära tarbida või tahad korraga palju osta, annab sügavkülmutamine neile veel paar aastat säilivusaega lisaks.

Pissi pudelisse. Kui vähendad tualetis vee laskmist, võid sellega säästa mitukümmend liitrit vett päevas. Vee laskmise asemel võib ka ise potti vett kallata, millega on veekulu väiksem. Pole ka saladus, et väljaheited sobivad taimede väetamiseks - seega toimub taaskasutus.

Otsi prügikastist. Sageli visatakse suurtes peredes, aga ka restoranides ära ohtrates kogustes täiesti korralikku toitu, mille eriti äärmuslikud säästjad ka prügikastist üles otsivad.

Valmista ise puhastusvahendeid. Äädikas, mineraalvesi ja söögisooda saavad jagu paljudest plekkidest, kuid maksavad samas üsna vähe.

Harjuta kass potil käima. Toakassil kulub aasta jooksul kilode kaupa kassiliiva, rääkimata liivakasti pidevast koristamisest. Kui õpetad kassi WC-potil käima, mis pole sugugi võimatu ülesanne, säästad sellega mitukümmend eurot aastas.

Pese riideid duši all. Pesumasina kasutamise asemel võid üritada pesta võimalikult palju pesu käsitsi. Kui jätad need koos pesuvahendiga veekaussi ligunema, ei lähe loputamiseks palju vett vaja. Samamoodi võid riideid loputada ka siis, kui parasjagu ise duši all oled.

Võta külmkapist maksimum. Lisaks toidule on võimalik külmutada ka meigitarbeid, hügieenitooteid ja isegi küünlaid, et nende eluiga pikendada.

Külmuta oma säästud. Kui käsi tahab haarata pangakaardi järele, ent oled sel nädalal või kuul juba niigi palju kulutanud, siis keela endale pangakaardi kasutamine. Kui ostutuhin tuleb peale, ent kaart on sügavkülmikusse hoiule pandud, ei ole sellega mõnda aega midagi peale hakata.

Surfa diivanil või rendi oma kodu välja. Selliste reisiprogrammide abil saad võimalikult vähese rahaga reisida üle maailma ning hoiad kokku hotelliarvetelt. Kui samaaegselt reisiga omaenda kodu välja rentida, võid raha isegi tagasi teenida.