Eksperdi nipp, kuidas kodu kõige efektiivsemalt ära koristada

Maker õpetab, et tema meetod tähendab kodule kolme ringi peale tegemist, mis on lihtsam kui tundub. Nipp on selles, et alustada näiteks koduukse juures, liikuda koristades päripäeva ringi ja lõpetada samas kohas, vahendab Business Insider. Nii saab kõik järjest tehtud ning miski ei jää kahe silma vahele.

Eelkõige on tähtis koristada ülalt alla, ehk alustada kapipealsetest ja lõpetada põrandaga. Põrand jääb siiski viimaseks sammuks, mil viimase ringiga põrandaid pestes kodule ringi peale teed. Ülalt alla reegel on vajalik seepärast, et tolm langeb allapoole ning kodu koristades pudeneb alguses nagunii jäätmeid põrandale, mistõttu on mõistlik põrandad jätta kõige viimaseks.

Esimene ring on seega üldine koristus ja asjade organiseerimine. Korja kokku asjad, mis lähevad prügikasti, vii prügi välja ning aseta muud asjad oma õigetele kohtadele. Kui oled sellega lõpetanud, näeb kodu juba parem välja ning algus on tehtud.

Järgmisel koristusringil keskendu rohkem küürimisele. See hõlmab nii tolmu võtmist kui ka pindade puhastaist ja desinfitseerimist. Võta korraga kaasa ning koonda ühte kohta kõik puhastusvahendid, mida vajad, et ei peaks nende järele jooksma. Tee kodule ring peale ning jälgi ülalt alla reeglit. Puhasta ära kõik suuremad pinnad ning pane asjad tagasi oma kohtadele.

Viimasena võtagi ette põrandad ning sel puhul võid unustada ringis liikumise reegli. Alusta ühest toanurgast ning liigu põrandaid puhastades ukse poole – nii on kindel, et sa ei pühi ennast kuhugi nurka.