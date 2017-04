Kolm tõsist rahaviga, mida 30ndates vältima peaks

Rahanippide portaal Don’tWasteYourMoney annab kolm näpunäidet, milliseid rahavigu inimesed siis teevad, kuigi tegelikult peaks järjepidevalt mõtlema ka raha osas tulevikule.

Ei mitmekordista oma sissetulekut. Kui tahad ka vanemas eas hästi elada, siis on õige aeg selle nimel töötada. Seega pole põhjust, miks ei võiks sul olla rohkem kui üks töö ja sissetulekuallikas. Selleks võib saada ka su hobi, näiteks fotograafia. Lisaks annab sissetuleku mitmekordistamine tagavaraplaani juhuks, kui peaks juhtuma mõni õnnetus või ette tulema ootamatult suur väljaminek.

Ei varu raha pensionipõlveks. 30. eluaastates võib pensionipõli veel mägede taga tunduda, ent see aeg läheb kiiremini kui arvata oskad. Seepärast peaksid tingimata olema kursis oma pensionifondiga ning ühtlasi raha kõrvale panema.

Kulutad kogu raha lastele. Lapsed on sisuliselt rahaneelajad alates sünnist kuni vähemalt 18-aastaseks saamiseni. Kui nad on alles kasvueas, siis tuleb järjest suuremaid riideid ja jalanõusid aina juurde osta. Pea lapsele asju ostes aga meeles, et temal pole sooja ega külma sellest, millise brändi riideid ta kannab või mis firma käruga ringi sõidab. Seega ei tasu liigselt kulutada asjadele, millest ta veel aru ei saa ning millest mõne kuu möödudes juba välja kasvanud on.