Danske Bank lõpetab kontorites sularahateenuste pakkumise

Alates 1. juulist viib Danske Bank ka oma Tallinna ärikeskuse sularahateenused täielikult elektroonilistesse kanalitesse. See tähendab, et pank osutab edaspidi kõigis ärikeskustes sularahateenust seal asuvate sularaha sisse- ja väljamakseautomaatide vahendusel.

Danske Banki ettevõtete panganduse direktori Tõnu Vanajuure sõnul on see mudel toiminud väga edukalt panga Tartu, Pärnu ja Jõhvi ärikeskustes.

«Klientide tänased sularahaoperatsioonid on liikunud sularaha sisse- ja väljamakseautomaatidesse,» selgitas ta.

Tänu sissemakse funktsionaalsuse lisandumisele sularahaautomaatides, on automaatide kasutusaktiivsus üle Eesti märkimisväärselt kasvanud. Panga ettevõtetest kliendid kasutavad Vanajuure sõnul laialdaselt mitmesuguseid sularaha haldamislahendusi, mida pakutakse koostöös rahaveofirmaga. On näha, et ka Tallinna kliendid kasutavad sularaha arvelduskontodele maksmiseks sissemakseautomaate.

Danske Bankil on kodulehe andmetel 100 pangaautomaati üle Eesti. Sularaha sissemaksevõimekus on neist 27 automaadil.