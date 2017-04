Kuus peamist viga, mida sa autot juhtides teed

Paljud arvavad, et nad on väga head autojuhid, mistõttu on üsna raske leida juhti, kes tunnistab oma vigu ja usub, et ta on liikluses korralik. Ükskõik missuguse transpordi juhtimine nõuab vastutust, mistõttu on eksimuste tegemine liikluses ohtlik ja piinlik.

Olenemata sellest, kui heaks juhiks sa end pead, võib ka lihtne ja lühikene sõit poodi olla täis seaduserikkumisi. Cheatsheet.com toob välja kuus põhitõde, mille vastu liikluses liiga tihti eksitakse.

Lülita tuled sisse

Kuigi uutel autodel lähevad tuled automaatselt tööle, siis vanade autode juhid peaksid kindlasti enne sõitma asumist jälgima, et tuled on sisse lülitatud. Kui sõidad pimedas, siis ära unusta kaugtulesid sisse lülitada.

Jää «Stop» sildi juures seisma

«Stop»-märke koheldakse tihti nagu nähtamatuid objekte, nähtavale ilmuvad nad alles siis, kui politseiauto läheduses on. See ei tohiks aga nii olla. «Stop»-märk on omal kohal kindla põhjusega. Ta hoiab sind võimaliku liiklusõnnetuse eest.

Kasuta ainult vasakut rida möödasõiduks

Vasakus reas sõitjad on taas päevakorral. Kui oled kaherealisel maanteelõigul, siis kasuta vasakut rida ainult möödasõiduks. Ära sõida vasakus reas, kui parem rida on tühi. Kui oled aeglane juht, siis võta ennast rahulikult paremasse ritta, nii ei jää sa ette kiirematele sõitjatele.

Pane oma telefon ära

Liiga tihti juhtub liiklusõnnetusi seetõttu, et juht tegeleb oma nutitelefoniga. Olenemata sellest, et paljudel autodel on tänapäeval lisavarustusena kaasas hands-free-komplekt ning ühtlasi müüakse sarnast seadeldist ka pea igas poes, on siiski suurel osal inimestel sõidu ajal silmad telefonis. Pea meeles, et autot juhtides tuleb kogu tähelepanu juhtimisele koondada.

Anna jalakäijale teed

Kui oled reguleerimata ristmikul, millel on sebra ja jalakäija märk, siis on jalakäijal alati suurem õigus teele astuda, kui sul talle teed mitte anda. Ole tähelepanelik, vahel kõnnivad jalakäijad ninad telefonis ja nad ei pane tähele, et nad on jõudnud ülekäigurajale. Autojuhil on reguleerimata, kuid märgistatud ristmikul igasugune kohustus jalakäijale sellises olukorras teed anda, seega lähenedes sellisele ristmikule, ole tähelepanelik.

Kasuta suunatuld

Tõenäoliselt kõige ärritavam viga, mida liikluses iga päev miljoneid kordi tehakse. Kui kavatsed pöörata, siis pane enne suunatuli tööle. Suunatule näitamata jätmine ei ole mitte ainult ohtlik, vaid ka ebaviisakas kaasliiklejate suhtes. Mitte keegi ei oska arvata, kuhu poole sa pöörad, seega kui sa ise suunda ei näita, siis oskavad kaasliiklejad vaid eeldada, et sa sõidad otse. See võib aga omakorda põhjustada hulga õnnetusi, mille süüdlaseks võid paratamatult jääda sina lihtsalt seetõttu, et sa ei viitsinud suunda näidata.