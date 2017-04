Postimees MAITSEB: milline šokolaadijänes mekib kõige paremini?

Šokolaadijänes KitKat, Nestlé

/ Mihkel Maripuu

2,99 eurot (Selver)

Hinne 5-palli-süsteemis: 3,75

Proovijad leidsid, et kuigi tegemist on šokolaadijänesega, meenutab looma nägu neile pigem rebast. Kiitust said šokolaadis olevad vahvlitükid, mis annavad jänesele KitKati šokolaadibatooniga sarnase maitse ja koostise.

Šokolaadijänes After Eight, Nestlé

/ Mihkel Maripuu

2,99 eurot (Selver)

Hinne 5-palli-süsteemis: 3,5

Välimuselt meenutas see osale kohvipakki. Ühe proovija sõnul maitses jänes, nagu oleksid näts ja šokolaad kokku pandud. Etteheitena toodi välja, et puudus After Eighti šokolaadidele omane piparmündikreem, mida testijad lootnuks ka jänesest leida. Kõik leidsid, et selle jänese mekk sobib pigem vanematele inimestele.

Šokolaadijänes Smarties, Nestlé

/ Mihkel Maripuu

2,99 eurot (Selver)

Hinne 5-palli-süsteemis: 3,5

Täidetud väikeste šokolaadinööpidega, mis maitsjatele väga meeldisid. Šokolaad ise oli testijate hinnangul tüüpiline piimašokolaad.

Šokolaadijänes Kinder Surprise, Ferrero

/ Mihkel Maripuu

2,99 eurot (Selver)

Hinne 5-palli-süsteemis: 4,75

Kõigil oli kindel ootus – selle maitse peab vastama samanimelise šokolaadimuna maitsele. Nii ka läks. Testijate sõnul on tegemist väga kindla peale minekuga. «Kes on kunagi söönud ühte Kinder Surprise’i muna, siis tema juba teab, kuidas see jänes maitseb,» leidis üks maitsja.

Šokolaadijänes, Riegelein

/ Mihkel Maripuu

4,29 eurot (Selver)

Hinne 5-palli-süsteemis: 2,5

Ei tekitanud maitsjates erilist vaimustust. «Ma ei oska selle maitse kohta midagi öelda. See on nagu kolmapäev, täiesti mõttetu keset nädalat,» väitis üks. Teine lisas, et jänes maitseb, nagu oleks see kolm kuud kellegi kapis olnud.

Šokolaadijänes, Ferrero Rocher

/ Mihkel Maripuu

3,39 eurot (Selver)

Hinne 5-palli-süsteemis: 4,75

Testijate ootused olid väga kõrged: nad eeldasid, et jänes maitseb nagu selle tootja samanimeline maiustus. Lootused täitusid ja kuuldus vaid kiidusõnu. Ühtlasi meeldis maitsjatele ka paks kiht šokolaadi. «Siin ei ole koonerdatud, igatahes. Päris hea,» märkis üks maitsjatest.

Piimašokolaadist tibu, Lindt

/ Mihkel Maripuu

5,20 eurot (Stockmann)

Hinne 5-palli-süsteemis: 3,25

Testijatele jäi silma, et tegemist pole mitte šokolaadijänese, vaid hoopis šokolaaditibuga. Kui tibult sai ümbris ära võetud, nägi selle figuur välja pigem nagu inimlaps. Maitselt oli see küll veidi magus, kuid siiski hea.

Šokolaadijänes šokolaadimunadega, Inca

/ Mihkel Maripuu

0,79 eurot (Maxima)

Hinne 5-palli-süsteemis: 1

Kiitust jagus vaid välimusele, toote maitse ei olnud kellelegi meelt mööda. Ühe maitsja sõnul on haugatu puhul tegemist lausa partiiga, mis leiab oma lõpu ajateenijate käes Kevadtormil.