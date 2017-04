Vaata, millised toiduained sel aastal kallinesid

Eesti konjunktuuriinstituudi (EKI) toidukorv kallines esimeses kvartalis 1,3 protsenti ehk 0,92 euro võrra 70,59 euroni. Aastavõrdluses kasvasid toidukulud 3,6 protsenti ehk läksid 2,43 eurot kallimaks.

Tänavu märtsis olid detsembriga võrreldes odavamad hakkliha, suitsulihatooted, piim, keefir ja õunad. Märtsi ostukorv kallines peamiselt tulenevalt või, koore ja köögivilja suurest hinnatõusust.

Märtsis kulutas neljaliikmeline perekond piimatoodetele 16,47 eurot nädalas, mida on 2,6 protsenti rohkem kui detsembris. Esimeses kvartalis kallines või 10,2 protsenti, koor 7,1 protsenti, kohupiim 1,4 protsenti ja juust 0,3 protsenti. Piima ja keefiri hind langes detsembriga võrreldes 2,2 protsenti.

Lihasaadused moodustasid samaaegselt 27 protsenti kogu ostukorvi maksumusest ehk 19,27 eurot nädalas. Hakkliha odavnes märtsis detsembriga võrreldes 4,8 protsenti ja suitsuliha 2,4 protsenti, kuid värske liha kallines 0,1 protsenti.

Aiasaadused kallinesid detsembriga võrreldes 5,89 eurole nädalas, mis on 0,28 eurot rohkem kui detsembris. Kartul kallines 10,9 protsenti ja juurvili 8,4 protsenti. Õunad odavnesid 3,9 protsenti.

Teraviljasaaduste ostukulud detsembriga võrreldes ei muutunud. Neljaliikmeline pere kulutas märtsis leivale 4,79 eurot, saiale-sepikule 3,53 eurot ning jahule ja tangainetele 1,27 eurot nädalas.

Aastaga on EKI toidukorv kallinenud 3,6 protsenti, samas on toidukord 1,4 protsenti odavam kui 2014. aasta märtsis. EKI hinnangul on toidukorv 2017. aasta juunis 0,5–1 protsenti kallim kui märtsis.

Konjunktuuriinstituudi toidukorv on püsiva koostise ja kaaluga ning vastab neljaliikmelise Tallinna pere ühe nädala tegelikele ostudele Tallinna kauplustes. Toidukorvi kuulub 24 kaubagruppi 48 kindla toidukaubaga.