Vii end kurssi: tänavused popid trendid kohvimaailmas

Kohviekspert Tanel Kalmo firmast KohviSemu annab ülevaate, millised on tänavu kõige trendikamad kohviga seotud uuendused.

Pakendatud kohv

Kohvikultuur peab muuhulgas sammu pidama kiire elutempoga, sest tarbijad tahavad kohvi teele kaasa haarata. Uus generatsioon ei taha aga jookide valmistamise peale aega kulutada, mistõttu on oodata eelvalmistatud ja purkidesse või pudelitesse pakendatud kohvi nõudluse kasvu. Arvatakse, et «joomiseks valmis» kohvijoogid koguvad näiteks USA-s populaarsust just karastusjookide arvelt.

Vaadikohv

Lämmastikkohv, tuntud ka kui nitro-kohv on üks uusimaid trende, mis alles leiab teed kohviaustajate südametesse. Seda serveeritakse vaatidest ning selle tekstuur on üsna mahe ja kreemine, lubades vahele jätta piima ja suhkru. Samuti pole selle maitses muidu kohvile omast kibedust. See trend laieneb vaikselt, aga kindlalt ka kohvikutesse.

Külmpruulkohv

See on justkui edasiarendus jääkohvist, mille populaarsus on juba mõnda aega kasvanud. Kui jääkohvi valmistatakse lihtsalt valades espressot jää peale ning blenderdades need kokku, siis külmpruulitud kohv on palju keerulisem. Kogu protsess võtab aega umbes 12 tundi. Kohviubasid leotatakse pikka aega vees, et vesi omandaks lõpuks kohvi maitse ja aroomi.

Kohv versus tee

Viimasel ajal on turul näha uut fenomeni - tee koostisosadega kohv ja kohvilisandiga tee. Kujutlege – kerge röstiga Peruu kohviuba saab kokku rohelise tee, kaneeli või vaniljega. See on kohvijook, mida kohvitrendide jälgijad sel aastal nautida saavad.

Kohvikasvatajad

Brasiilia, Kolumbia, Indoneesia ja Etioopia kohvid on ammu tuntud, kuid kas olete kuulnud Austraalia, Taiwani või Tai kohvidest? Värskeimate uudiste kohaselt on need riigid juba liitunud maailma kohvikasvatajate ja eksportijate ridadega.

Päritolu on oluline

On aina rohkem inimesi, kes huvituvad sellest, kust toode tuleb, kus see kasvatati või valmistati. Spetsialiseerunud kohvikud ja kohvimüüjad katsuvad selle trendiga kaasas käia, juhtides iga toote päritolule tähelepanu. Kohvigurmaanid on selle teabe üle rõõmsad, sest saavad avastada oma lemmik-kohvifarme ning leida uusi huvitavaid maitseid.

Keskkonna- ja inimsõbralikkus

Ökotoodete järgi on jätkuvalt suur nõudlus ning see kehtib ka kohvi kohta. Kohvisõbrad huvituvad sellest, kas joogis on GMO-d ja kas pakend on keskkonnasõbralik. Samuti tahetakse teada, kas brändid, kelle tooteid nad ostavad, kasutavad ära kohalikke põllumehi või saavad nad õiglast tasu tehtud töö eest.

Vee kvaliteet

Vesi on siiski üks kohvi põhikomponente ning kohviaustajad teavad, et isegi parimates kohviubades ei avaldu nende maitsed ja aroomid täielikult, kui kasutada madala kvaliteediga vett. Seega on parima kvaliteediga vee kasutamine äärmiselt oluline.

Kohalikud ärid

Kuigi tundub, et turul domineerivad suured jaeketid või kohvikud, huvituvad inimesed tegelikult ka väiksemate kohalike äride toetamisest. Nad teavad, et saavad neis alati sõbraliku ja meeldivam teeninduse, ausad nõuanded ja targad soovitused kohvi valmistamiseks.