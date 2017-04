Uued tooted: ohtralt liha, tarretisi, jäätist ning juurikaleibu

Lihatooted

Maks&Mooritsa lihatööstus tõi kevadel poelettidele üheksa uut maitset, nende seas paprika grillvorstid, kolm tüüpi toorvorstikesi lambasooles (liharikkad vorstid, kanepi ning hapukoore ja sibulaga vorstid), kolm šašlõkki (kirsine barbeque, Umami ja kolme sibula šašlõkk), eelküpsetatud ribid ning kirsiga grill-liha.

Atria Eesti ASi müügidirektor Meelis Laande sõnul tarbijate ühed lemmikud läbi aastate olnud just äädikamarinaadis šašlõkid, kuid üks uus idee näpati ka talvistest kanepi verivorstidest. Nii sisaldavad uued toorvorstid kooritud kanepiseemneid.

Lisaks uutele suvetoodetele laienes ka Maks&Mooritsa Premium sari, kuhu lisandus 92-protsendilise lihasisaldusega toorvorstid lambasooles.

Gurmeejäätised

Jäätisetootja Balbiino ühendas jõud Gourmet Club’iga ning koostööst valmis kolm jäätisemaitset. Gurmeejäätiste valikusse kuuluvad pistaatsiajäätis pähklikrokandiga, šokolaadi-trühvlijäätis apelsinikonfitüüriga ja pavlova-jäätis sidrunikreemi ja maasikatükkidega.

Gourmet Club jäätised on osa Balbiino Classic sortimendist ning need on loodud koostöös Gourmet Club’i maitsete looja Imre Kosega.

Uued gurmeejäätised. / Balbiino/Gourmet Club

Jänksi uus tarretis. / Farmi

Tarretised

Farmi Jänks tarretiste sarja lisandusid uute maitsetena apelsin ja kiivi. Farmi Jänksi tarretised ei sisalda sünteetilisi toiduvärve, magusaineid, säilitusaineid ega rasva.

Juurikaleivad

Poelettidele on jõudnud ka Fazeri uued Juurikaleivad, milles on kasutatud kuni 38 protsendi ulatused värskeid köögivilju. Nende arvelt on leibades vähendatud jahu ja suhkru osakaalu.

Tooted on saadaval kahes erinevas formaadis: palaleivakese ja röstsaia kujul. Juurika palaleivakesed on peedi-porgandi maitsega (32 protsenti köögivilju) ning pastinaagi-porgandi maitsega (38 protsenti köögivilju). Lisaks sisaldavad sarja tooted ka ube ning leiva katteks on purustatud krõbedaid kikerherneid.

Juurika Palaleivake. / Fazer Eesti

Röstsaia tootesarjas on lisaks pastinaagi ja porgandiga Juurikasai, milles on 34 protsenti köögivilju. Fazeri Juurikasai valmistatakse koosküpsemise meetodil, mil saiad valmivad ahjus ühes suures vormis külg-külje kõrval ja kokku kerkinud saiapätsid murtakse teineteise küljest lahti.