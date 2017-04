Video: broileri teekond jahutusmasinast pakendisse

Enne Talleggi lihatööstusesse sisenemist tuleb juuksed kinni panna, müts pähe, kaitseriided selga ja kaitsesussid jalga. Vaheruumis, mis tootmisliinide ja muu maailma vahel seisab, tuleb harjastega alusele astuda, käed ära pesta ja asetada siis masinasse, mis neile mingit desinfitseerimisvahendit pritsib. Kui see protseduur tehtud, pääseme tootmisliinide juurde.

Ninna tungib mingi spetsiifiline lõhn. Selline tööstuslik, aga samas puhas. Ruumid on avarad ja valged.

Jõudsime lihatööstusesse täpselt siis, kui töötajatel paus algas. Liinid on boileritest tühjad, lähme vaatame pakendamiskeskusesse. Viimaste lihatükkide eemaldamine toimub töötajate kiirete sõrmede vahel. Kuigi võiks arvata, et sellisel suurel ettevõttel nagu Tallegg on iga väiksemgi töö masinate hoolde antud, siis tegelikult on erakordselt palju käsitööd. Pakendamine käib küll masinatega, kuid pakendamiseks vajaliku panevad kokku Talleggi töötajad.

Liha lõppviimistlus on käsitöö. / PM Tarbija

Kui töötajad pausilt tagasi jõuavad, saame minna ka lihalõikamisruumi. Kui enne oli ruumis üsna vaikne, siis nüüd tuleb hakata kõvema häälega rääkima. Masinad töötavad.

Kanad saabuvad tootmisliinile suurest jahutusmasinast. Esmalt nad puhastatakse ja seejärel tehakse neist pilt. Iga kana pildistatakse eraldi ja veendutakse, et tal oleks kõik luud ja kondid terved ja tal poleks mõnda sinikat. Sealsamas tehakse ka kindlaks, milline broiler läheb tükeldamisele, milline tervena müügiks. Oluline on siinkohal tähele panna, et kasutan sõna «broiler» just seepärast, et broiler võib olla nii kukk kui ka kana.

Pilt tehtud, võetakse kanadel, mis terve broilerina müüki ei lähe, tiivad maha. Sealt edasi on kord rindkere käes ja viimasena jäävad tootmisliinil jooksma koivad.

Broilerikoivad tootmisliinil. / PM Tarbija

Kõik broileriosad, mis masin on maha võtnud, lähevad veel omakorda Talleggi töötajate käte vahele, kus neilt vastavalt lõpptoote vajalikule välimusele eemaldatakse üht-teist.

Broileri kintsutükid. / PM Tarbija

Kui tooted sõrmede vahel viimistletud, pannakse nad alustele, mis omakorda pakkimisliinile lähevad. Esmalt need kiletatakse, seejärel lõigatakse kile pakendile parajaks. Viimasena lööb üks masin tootele peale kleepsu tooteinfoga.