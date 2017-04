Soola 12 uskumatut kasutusviisi

Dušikardinatel hallituse ennetamine

Pese oma uued dušikardinad soolveega läbi. Nõnda ei teki neile kunagi hallitust.

Leevenda sääsehammustusi

Kui oled sääselt hammustada saanud ja koht sügelema hakkab, siis tee oma sõrmeots niiskeks, kasta soola sisse ja hõõru hammustada saanud kohta.

Muuda vasknõud taas säravaks

Sool teeb vasega imesid. Sega kokku sool, äädikas, jahu ja sidrunimahl ning hõõru vaskpinda.

Enneta õli pritsimist pannil

Raputa natukene soola pannile, enne kui hakkad liha või kala praadima. See takistab kuumal õlil pritsimast.

Muuda oma küünlad tilkumiskindlaks

Üks viis, kuidas küünal tilkumiskindlaks teha on seda leotada mitu tundi soolalahuses. Kui oled küünla soolalahusest välja võtnud, siis lase tal ära kuivada, enne kui ta süütad.

Saa lahti halvast haisust jalanõudes

Pane väikesed soola täis riidekotikesed jalanõude sisse ja lase neil mõni tund seal olla. Samuti võid ka lihtsalt raputada soola jalanõude sisse, raputada neid ja seejärel tolmuimejaga puhastada.

Saa sipelgatest lahti

Selleks et sipelgatest lahti saaga, sega kokku vesi ja sool vahekorras 1:4 (1 – sool; 4 – vesi). Pihusta segu sipelgate tegutsemisalale ja raputa hiljem natukene soola veel sinna peale.

Valmista odavaid ja ohutuid värve lastele

Kasutades lihtsaid koostisosi, on sul võimalik teha lastele ise värve. Sega kokku üks tassitäis jahu ja üks tassitäis soola. Seejärel lisa segusse vett ja mõned tilgad toiduvärvi.

Eemalda sibulalõhn oma kätelt

Küüslaugus ja sibulas olevad õlid jätavad kätele ebameeldiva lõhna. Lahendus on lihtne: tee oma käed märjaks, hõõru soolaga kokku ja loputa.

Valmista naturaalne õhuvärskendaja

Selleks, et seda teha, on sul vaja pool kuni tassitäis soola ja 20-30 tilka aroomiõli. Lihtsalt pane need koostisosad ühte kaussi või purki ja ole valmis, et sinu soovitud lõhn täidab su kodu. Ühtlasi võid aroomiõli asemel kasutada ka pooleks lõigatud apelsini.

Kustuta väikesed tulekahjud köögis kiirelt

Kui köögis läheb tuli kontrolli alt välja, siis vala kiiresti soola sellele peale. See aitab vähendada hapniku ligipääsu leegile.

Hoia aknad jäävabad

Hõõru aknad üle soolvette kastetud käsnaga või pane väike soola täis riidest kotike aknalauale.