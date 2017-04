Veidraimad asjad, mille lugejad on jätnud tagastatud raamatute vahele

Staažikas raamatukoguhoidja räägib Reader’s Digesti portaalis, milliseid kummalisi asju on inimesed raamatute vahele unustanud. Paralleele saab tuua näiteks sellega, millise hobi või tegevusega on inimesed raamatu lugemise ühendanud – kas on raamatut loetud vannis mõnuledes, piknikul või magamistoas.

Rahalise väärtusega asjad. Väärisesemed on ilmselt head järjehoidjad raamatule. Nii on raamatukogutöötajad leidnud raamatute vahelt krediitkaarte, lotopileteid, tšekke ja kontserdipileteid.

Loodusega seonduv. Samamoodi pressitakse raamatu vahele kuivama lilli ja puulehti, huvitavamad leiud on aga olnud kanepilehed ja võililleseemned.

Intiim- ja hügieenitooted. Kujutle, et avad raamatukogust toodud teose ning leiad selle vahelt tampooni, kondoomi või rasedustesti. Nii on aga ka reaalselt juhtunud, kuid õnneks on tegu olnud kasutamata toodetega.

Ohtlikud asjad. Teravad asjad ei peaks raamatulugemisega kaasas käima, kuid ometi on raamatute vahelt leitud kääre, nuge, sealhulgas juustunuga ja isegi väike kirves.

Söögikraam. Kuigi manitsetakse, et rasvased näpud peaks raamatust eemale hoidma ning ammugi ei tohi raamatu lähedal süüa, on selles hoolimata lehekülgede vahele topitud nii krõpse, hapukurki, küpsiseid kui ka peekoniviile.

Isiklikud asjad. Kui arvasid, et kondoomid ja tampoonid on privaatsed asjad, siis järgmised esemed tunduvad nende kõrval köömes. Raamatukoguhoidjad on raamatute vahelt avastanud ka siiraid armastuskirju, vanglast pärit külastajaankeedi, lahutuslepinguid, vihavaenlaste nimekirja ja isegi intiimseid fotosid.