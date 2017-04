Poeketid: pühadeaegne anomaalne käitumine on vähenenud

Tänavu koondub kogu pühademüük ühele nädalale, sest kui muidu on luteri ja õigeusu pühadekalender tavapäraselt kahenädalases nihkes, siis tänavu langevad kalendrid kokku ehk pühi peetakse samal ajal, kirjutab ERR uudisteportaal.

«Valgeid mune on tootjatelt broneeritud pea 600 000 tükki (60 000 karpi), aga müügiperiood on loomulikult pikem ehk kaks nädalat, mille hulgas on lihavõttenädal,» kommenteeris Prisma toidukaupade peaostujuht Pille Raaliste.

Maxima kommunikatsioonijuht Katja Ljubobratets prognoosib, et tänu pühade kokkulangemisele võib tänavu ostetud kanamunade kogus ulatuda lausa 2,5 miljonini.

Ehkki poeketid tõdevad, et pühadega kaasneb poodides alati teatav elevus, on klientide käitumine siiski pisut rahulikumaks muutunud, samuti on kauplused parandanud töökorraldust, et anomaalset käitumist vähendada.

Näiteks tõi Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido välja, et enam nii palju munakarpe poes lahti ei kisuta ning sibulaid ära ei koorita, kuid soovijatele on pood võimalusel sibulakoori munade värvimiseks ka pakkunud.

