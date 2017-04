20 huvitavat fakti e-kaubanduse kohta

Tänapäeval ei üllata e-poed kedagi, kuid kindlasti ei ole kõik teadlikud, et e-ostlemine on üsna uus nähtus – see on napilt üle 20 aasta vana; 1995. aastal müüdi Amazon.com veebilehel esimene raamat.

Ning esimestest e-poodidest tohutute veebilehtedeni, millele on kogunenud tuhandeid müüjad ja miljoneid ostjad, läks tegelikult üsna vähe aega.

Praeguseks on e-kaubandus omandanud täiesti uskumatu ulatuse. Rõõmustab see, et meie veebileht ei jää maailma liidritest maha. Niisiis, 1. mail avaneb Eesti jaoks ainulaadne veebileht, millel pakutakse võimalust kohalikel müüjatel n-ö kohtuda kohalike ostjatega. See viib meie e-kaubanduse uuele tasemele ja võimaldab väikestel e-poodidel suurendada käivet ja leida uusi kliente.

Seniks aga natukene huvitavat e-kaubanduse kohta – nõustuge, et tavaelus mõtleme vähe sellest, kui kindlalt see meie ellu tuli ja... et see tegi elu mugavamaks.

Niisiis...

1. Kõige kiiremini arenev e-kaubanduse turg - Hiina.

2. Suurim hulk e-poodides ostlejaid on USAs – üle 80% elanikkonnast.

3. Tasuta tarne on suurepärane nipp ostjate meelitamiseks – 96% ostjatest ostavad sealt, kus tarne on tasuta.

4. Esimene suur bränd, kes otsustas e-kabuandusega riskida, oli Pizza Hut – juba 1994. aastal.

5. Vaatamata esimesele müügile 1995. aastal hakkas Amazon.com kasumit tootma alles 2002. aastal.

6. Spetsialistide ennustuste kohaselt küündib internetikasutajate turg 2025. aastaks oma laeni – internetipõhine müük muutub üldlevinuks.

7. 71% ostjatest leiab, et e-poodide kasutamine on tavapoodide kasutamisest soodsam.

8. 46% internetikasutajatest loevad tagasisidet enne ostu tegemist.

9. Umbes 30% ostukorvi lisatud kaubast jääb külastajatel tellimata.

10. Kõige müüdavam kaup internetis: riided, jalatsid, kodutehnika ja raamatud.

11. Mobiilide puhul tehakse oste kõige sagedamini Apple’i toodetega.

12. Hollandi e-poodide tarneaeg on kõige kiirem Euroopas.

13. Ennustuste kohaselt suureneb müük sotsiaalvõrkudes lähima kahe aasta jooksul iga-aastaselt kahekordselt.

14. Kõik ootavad mobiilimaksete turu buumi, kuid selle täpset aega praegu ei teata.

15. 70% nendest, kes teostavad oste tahvelarvutitel, teevad seda sooviga säästa.

16. E-kaubandus on antud hetkel üks kõige dünaamilisemaid majandusvaldkondi, mille arenemiskiirus ei vähene praktiliselt isegi probleemsetel perioodidel.

17. Üle 30% kõikidest e-ostudest tehakse mobiilseadmete abiga. See arv kasvab jätkuvalt. Tähtis on, et teie veebileht oleks maksimaalselt kohandatud nutitelefonidele.

18. Üheks eduka poe tingimuseks on e-konsultant, chat või e-post. Ostjale peab andma võimaluse esitada küsimus ja sellele tuleb võimalikult kiiresti anda tagasisidet. Selline suhtlusmeetod suurendab oluliselt müüki.

19. Veel üks e-kaubanduse edu võti on kiire ja lihtne registreerimine. E-poed kaotavad väga tihti oma klientuuri just nendel etappidel.

20. Toote detailine kirjeldus, suurepärane foto ja mugav tasumine teevad oma töö: suurem osa kliente teeb oma ostu just nimelt teie juures.

