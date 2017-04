Kas turul peavad vastu ainult e-kauplused?

Kõigest kaheksa aastat hiljem ulatus internetimüügi suurus miljarditesse eurodesse. Iga-aastane mahu kasv on keskmiselt 15 %. Kui võrrelda 2012. aastaga, mil interneti kogu müügimaht küündis vaevalt ühe miljardi euroni, siis 2016. aasta andmed näitavad hoopis teist numbrit - juba 2,36 miljardit eurot.

Maailmakaubandus jääb internetile alla. Maailma Kaubandusorganisatsiooni andmetel ei moodusta sealne kasv viite protsentigi. Samal ajal kui internetimüük kasvab ja purustab iga-aastaselt rekordeid.

Spetsialistid on veendunud, et tulevik seisneb e-kaubanduses. E-poed on ideaalsed kanalid kauba müümiseks ja nendel ettevõtetele, millel ei ole veel internetis oma esindust, tasub tõsiselt seda võimalust kaaluda. Kuna just internetis toimub peamine klientide arvu kasv.

Lisaks on just nimelt internet ainus ressurss, mis ühendab müüjaid ja ostjaid sõltumata nende asukohast ja sellest, kas nende tööpäevad kattuvad teie omadega. Internet töötab ööpäev läbi. Nädalavahetusi ei ole. Pühasid ei ole. Ei ole 10-tunniseid tööpäevi. Nii on ka e-poodidega: alati võrgus, alati valmis, alati Teiega. Tellimusi võetakse vastu olenemata asukohast ja isikust. Ning võimalus teostada elektrooniliste maksesüsteemide abil rahvusvahelisi makseid kõigest sekundite jooksul ainult võimendab seda võidujooksu. Peale selle on ainult võrgus võimalik leida vajalike toodete kohta tagasisidet ja kommentaare. Seejuures jätavad tagasisidet need, kes on toode juba ostnud ja sellele hinnangu andnud. Reeglina oskavad tavapoodide konsultandid harva anda ulatuslikku ülevaadet ühest või teisest tootest.

Ka Eestis liigub kaubandus järgemisi internetti. Enam ei üllata kedagi sellega, et isegi suurtel kaubanduskeskustel on oma e-poed ning iga-aastane läbimüük on nendes poodides isegi suurem kui n-ö reaalsetes esindustes. Mitte kedagi ei üllata järelmaksu ega kauba ukseni tarne võimalus.

Lisaks suurtele poodidele on Eestis aga mitu tuhat väikest poodi, mida võib ka internetis leida, kuid mida suurem osa ostjatest kahjuks isegi otsida ei oska. Ühtlasi on meil tohutu hulk huvitavat kaupa. Peale selle on osa poode ainsad oma valdkonnas, pakkudes täiesti ainulaadseid tooteid.

Ainult suurte reklaamikulude tõttu, mida kaugeltki mitte kõik poed ei saa omale lubada, tuleb püsida varjus ja rõõmustada juhuslike ostjate üle. Pankrotist päästab ainult see, et e-pood ei nõua praktiliselt mingeid tõsiseid kulutusi – ei ole vajadust kulutada raha müügiplatsi rendile ega müüjate palgale. Arvestades aga seda, et tihti käib jutt edasimüügist, siis ka ladudele kuluvad kulud langevad miinimumi.

Siiani ei olnud Eestis ühtegi teenuspakkujat, kes oli võimeline ühendama müüjaid ja ostjaid ühisel n-ö müügiplatsil. Tähendab, nad on loomulikult olemas – need on kõikvõimalikud internetioksjonid või otsingutega veebilehed, mis pakuvad otsingutele vastuseks nende poodide aadresse, milles on otsitav kaup. Selleks, et oleks võimalik täiesti ametlikult osta ja müüa just meie riigi pinnal ja kohalikele poodidele, seejuures teades, et finantstoimingud teostatakse korrektselt ja ostjale garanteeritakse toote kaitse – seda pole veel olnud.

1. mail avaneb Hansabay – portaal, või õigemini e-kaubanduskeskus, mis täidab vaba niši. Just nimelt siin tekivad ostjatel võimalus täiesti rahulikult ja ohutult teostada oste kohalikelt müüjatelt. Ka poodide jaoks on see suurepärane võimalus suurendada oma müüki – sest uued kliendid käivad siin iga päev. Ning kui teid esindatakse Hansabay portaalis partnerina, siis teid näeb maksimaalne arv ostjaid. Tulge, registreeruge ja alustage koheselt müügiga – teie kaup ootab ostjaid.

Lisateave www.hansabay.ee