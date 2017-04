Hansabay – väikeettevõtte toetus

Palume Hansabay juhatusel rääkida lugejatele uutest platvormidest ja müüjatele tagatud eelistest. Küsimustele vastab turundusdirektor Roman Villo.

- Mille poolest on Hansabay müüja jaoks atraktiivne?

Sellel e-kaubanduskeskusel on väga suur potentsiaal. Müüja registreerimine toimub minutitega, veebileht ei vaja üleliigset teavet ning puuduvad liitumistasud ja abonemendid. Peale registreerimist võite koheselt müümisega tegelema hakata.

- Miks peavad müüjad just Hansabay valima?

Koostöö Hansabayga annab ostjale hulga eeliseid. Esiteks vähendab see liigseid kulutusi. Raha ei ole vaja kulutada müügiplatsi rendile ega müüjate palgale. Teiseks, te muutute kohe märgatavaks – kui ostja otsib kaupa, mida teie pakute, siis seda kuvatakse kohe päringu vastuste lehel. Kolmandaks ei ole vajadust kulutada raha veebilehe loomisele, edendamisele ja reklaamimisele. Kõik selle võtab enda peale Hansabay.

- Kuidas aitab Hansabay oma partneritel raha säästa?

Võime uhkusega öelda, et Hansabay on ainulaadne ressurss Eestis, millel on oma partnerite toetamiseks ja edendamiseks üsna rikkalik valik võimalusi. Näiteks loosime iganädalaselt oma partnerite ja müüjate vahel välja 500 euro suuruse reklaamieelarve. Nende vahendite eest saab müüja oma reklaami portaali bänneritele paigutada, ise reklaamistrateegiat planeerida ja valida sobiv aeg ja koht nende avaldamiseks tema poolt valitud veebilehe plokkidel.

- Milliseid turundusvõimalusi pakub Hansabay veel?

Me oleme orienteeritud koostööle ja uute klientide leidmisele. Nii ostjate kui ka müüjate näol. See on ju vastastikku kasulik koostöö. Mida rohkem müüjaid, seda rohkem kliente. Mida rohkem kliente, seda suurem müük. Meie pakkumiste hulka kuulub näiteks järgmine: Hansabay planeerib korraldada kampaaniaid, mis pühenduvad kindlale kaubale ning selle kampaania raames saavad seda kaupa pakkuvad poed vabalt olla reklaamikampaania tähed. See soodustab nende edendamist ja loomulikult müügi arendamist. Seejuures ei ole üldse vajadust olla suur e-kauplus. Me teeme meeleldi koostööd ka väikeste poodidega – peaasi, et kaup oleks kvaliteetne ja huvitav.

- Mitu kauplust võib üks müüja omada ja mitut toodet võib ta müüa?

Piiranguid ei ole! Te võite esindada ühte poodi või mitut. Võite ka pakkuda kõige mitmekesisemat kaupa kõige erinevamates kategooriates. Me ei sea müüjatele mingeid piiranguid, müüge oma rõõmuks. Mitmekesine valik on ju ostjate köitmiseks suurepärane stiimul. Võimalused, mida me aga müüjatele pakume, muudavad müügi meeldivaks ajaviiteks.

- Kas eraisikud ja pisikesed poed saavad Hansabayl müügiga tegeleda?

Jah, saavad. Me ei sea oma partneritele mingeid piiranguid. Müüa võib ühte toodet, oma kätega valmistatud tooteid ja tuntud firmade poolt hulgi toodetud kaupa. Hansabay ainus tingimus – kaup peab olema uus ja vastama täielikult kirjeldusele. (Enne kaupa müügile panekut tuleb teha sellest pilt, koostada täpne kirjeldus ja ainult peale seda avaldada veebilehel). See on ainus tingimus. Kõikidel muudel juhtudel oleme müüjatele avatud ja tervitame mitmekesist, huvitavat ja kvaliteetset sortimenti.

