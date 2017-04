Tööinspektsioon võtab luubi alla masinatega töötamise ohutuse

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul põhjustab pea iga neljanda tööõnnetuse kontrolli kaotamine masinate, tööriistade või seadmete üle. «See on üks levinumaid ja ohtlikumaid tööõnnetuse liike, põhjuseks enamasti hoolimatus, hajameelsus, aga ka masinate omavoliline reguleerimine. Valdaval osal masinatest, millega tööõnnetus juhtub, ei vasta ohutusseadised nõuetele,» ütles ta.

Algava kampaania tunnuslausega «Masinal on jõud. Sinul on mõistus – veendu masina ohutuses» soovib inspektsioon kutsuda nii töötajaid kui tööandjaid kontrollima, kas tööks kasutatav masin on töökorras.

«Kuigi vahel võib tunduda, et kaitseseadiste eemaldamine teeb töötamise mugavamaks, ei tohi seda mingil juhul teha, sest siis on õnnetus kiire tulema. Kõnekas on ka fakt, et suur osa õnnetusi ei juhtu mitte nendega, kes masinat omavoliliselt ümber on seadistanud, vaid nende kolleegidega või seadme hooldajaga,» ütles Maripuu.

Ta märkis, et tööandja peab töövahendite seisukorda regulaarselt kontrollima, sest kui töötaja on seadistusi loata muutnud, vastutab õnnetuse korral ikkagi tööandja.

Portaal Tööelu on samuti kogunud ohutusnõuandeid töötajale, kes kasutab oma töös masinaid, transpordivahendeid ja tööriistu, aga ka tööandjale, kes vastutab neid kasutava töötaja eest.

Töötajale:

Enne tööle asumist veendu, et masin vastab ohutusnõuetele.

Pea meeles, et ühtegi tootja poolt paigaldatud kaitseseadist ei tohi eemaldada. Need on paigaldatud ohutuse tagamiseks. Kaitseseadiste eemaldamisel juhtuvad tööõnnetused varem või hiljem.

Töötajana on sul õigus saada sisulist juhendamist ja väljaõpet. Uue või noore töötajana ole eriti tähelepanelik ning ettevaatlik – küsimuste tekkimisel küsi alati juhiseid.

Vajadusel küsi tööandjalt sobivaid isikukaitsevahendeid.

Teavita tööandjat masinal esinevatest puudustest – näiteks puuduvatest kaitseseadistest, riketest ja ohuolukordadest.

Tööandjale:

Ole veendunud, et masinad vastavad ohutusnõuetele.

Uue masina ostmisel jälgi, et sellel on CE märgustus, vastavusdeklaratsioon ning kasutusjuhend.

Pea meeles, et ühtegi tootja poolt paigaldatud kaitseseadist ei tohi eemaldada – jälgi et töötajad seda ei teeks.

Korralda töötajatele sisuline juhendamine ja väljaõpe. Jälgi eriti uusi ja noori töötajaid, sest suur osa tööõnnetustest juhtub just nendega.

Anna oma töötajatele vajadusel sobivad isikukaitsevahendid.

Julgusta töötajaid masinal esinevatest puudustest teavitama – näiteks puuduvatest kaitseseadistest, riketest ja ohuolukordadest.

Kontrolli süstemaatiliselt ettevõtte töökeskkonda, sealhulgas masinate ohutust ja seda, kuidas töötajad masinatega tööd teevad. Tööandja vastutab ohutu töökeskkonna loomise eest.

Eelmisel aastal registreeris tööinspektsioon 5081 tööõnnetust, millest 26 lõppes surmaga. Üle poole tööõnnetustest juhtus meestega, enim vanuses 25–34 aastat. Naistega toimus enim tööõnnetusi 45–54-aastaste vanusegrupis.

Kõige rohkem tööõnnetusi 1000 inimese kohta juhtus mullu Lääne-Virumaal, kus tuhande töötaja kohta juhtus ligi 16 tööõnnetust. Tööõnnetuste suhtarv 1000 töötaja kohta kasvas enim Tallinnas ja Harjumaal ning Võrumaal, vähenes aga Tartu-, Valga- ja Raplamaal.