Kuidas vältida seda, et keegi sind veebikaamerast salaja jälgib?

Arvutiturbefirma Norton annab mõned nõuanded, kuidas aru saada, et keegi piilub sind veebikaamerast ja kuidas seda olukorda vältida.

Kasuta viirusetõrjet. Olulisim asi, mida arvutikasutaja ise teha saab, on kasutada turvalist viirusetõrjet ning lubada seda regulaarselt uuendada. Hea viirusetõrje annab märku, kui süsteemi on sattunud mistahes pahavara.

Ära lae alla kahtlasi manuseid. Ära klikka kunagi kahtlastel linkidel ega lae alla faile, mille on sulle saatnud võõras inimene. Samas ei tasu alati avada ka asju, mille saadab mõni tuttav, vaid enne küsida, millega on tegu. See on üks põhilisi viise, kuidas arvutisse satub viirus, mis võib veebikaamera üle võtta.

Ära suhtle internetis võõrastega. Sageli püütakse veebisuhtluse käigus inimeselt isiklikke andmeid välja pressida või teenitakse aja jooksul välja sinu usaldus, millele järgneb samuti kahtlaste failide saatmine.

Jälgi veebikaamera märgutuld. Kui see lülitub ilma midagi tegemata sisse, annab see kõige selgemalt märku, et keegi toimetab veebikaameraga omatahtsi. Kõige lihtsam nipp selle vältimiseks on veebikaamera näiteks kinni teipida, kui sa seda aktiivselt ei kasuta.

Lülita sisse tulemüür. See aitab samuti vältida võõraste ligipääsu arvutile, kuid enamikel juhtudel tuleb tulemüür ise sisse lülitada, mille mõned inimesed võivad unustada. Kui sa pole seda veel teinud, siis on viimane aeg.

Koduinternetil olgu turvaline salasõna. Nii saad olla kindel, et keegi ei saa su koduse interneti kaudu pahandusi teha.