Hea teada: kui kaua säilib avatud vein

Kui veini korralikes tingimustes hoiustada, võib nii avatud valge kui punane vein hästi säilida veel kaks kuni neli päeva, kirjutab toiduportaal Tasting Table. Vahuveini säilimisaeg jääb aga ühe kuni maksimaalselt kolme päeva vahemikku.

Värskena püsimise vahemik sõltub suuresti veinitüübist ja selle valmistamisviisist, kuid on ka lihtsaid viise, kuidas oma lemmikveini eluiga veel pikendada. Kui tead, et tarvitad korraga vaid ühe pokaali veini, siis pane pudelile kohe pärast veini kallamist kork tugevalt peale. Sama tuleb teha ka siis, kui veini jäi ootamatult pudelisse alles.

Seejärel pane vein olenemata selle värvist külmkappi. Jahe temperatuur aitab nii punasel kui valgel veinil oksüdatsiooni aeglustada. Oksüdatsioon on ka peamine põhjus, miks vein kiiresti rikneb.

Kui hakkad juba varem avatud veini uuesti tarvitama, siis esmalt kalla see pokaali ja nuusuta, kas see lõhnab teisiti kui varem. Kui vein on kaotanud oma värvi ja aroomi ning meenutab lõhna poolest pigem äädikat, on aeg see minema visata. Kui see aga tundub normaalne, tuleb järgmisena väike lonks proovida. Kui see maitseb samamoodi nagu varem, võid veini ära juua.