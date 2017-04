Seitse nõuannet, kuidas pulmadelt raha säästa

Pulmapidu sooviks igaüks pidada vaid korra elus, kuid kahjuks pole kõigil võimalik sellele kogu oma sääste panustada. Rahaportaal Don’tWasteYourMoney annab mõned suunitlused, mille arvelt saaksid pulmadelt raha kokku hoida.

Ära palka pulmaplaneerijat. Kui oled juba mitmetes pulmades käinud, on sul ka ilmselt ettekujutus, mis on pulmadeks vajalik ning kuidas seda ette valmistada. Paljud palkavad endale pulmaplaneerija, kes nende eest pisiasjad, kuid ka suuremad otsused korda ajab. Samas kõik see korraldus jällegi maksab raha. Kui soovid planeerimise arvelt säästa, siis tee seda ise ning kutsu appi heade organiseerimisoskustega sõbrannad.

Kasuta äppe. Seoses eelmise punktiga leidub mitmeid mobiiliäppe, mis aitavad asju paremini organiseerida ja pidada nimekirja asjadest, mis tuleb veel teha. Sellised äpid on näiteks WeddingHappy ja WeddingWire, kuhu saab märkida nii ülesanded kui ka näiteks veel tegemata pangaülekanded. Samas on abi ka vanast heast märkmikust, kuhu tegemised ja kulutused üles märkida.

Kutsu appi tuttav lilleseadja. Lisaks lilledele tuleb maksta inimesele, kes nendega tegeleb. Kui tahad lilleseadja arvelt kokku hoida, siis las tegeleb lilledega mõni pereliige või sõbranna – tal ei pea olema küll floristi haridus, ent piisab, kui tal on hea silm lillede kokkusobitamisel. Ilusate värskete lillede puhul töötavad hästi ka kõige lihtsamad kimbud, mille üles seadmine ei nõua suuri pingutusi.

Pulmakutsetega aidaku tudeng. Ka pulmakutsete osas võid säästa, kui leiad neid tegema näiteks mõne kunsti- või graafilise disaini tudengi, kellel on parasjagu praktikat vaja. Tutvu tudengite seniste töödega ning leia talent, keda otsid. Et pulmakutse oleks veelgi enam noorpaari nägu, võite need ka ise käsitsi valmistada.

Osta näidiskleit või kasuta soodustusi. Pulmakleit võib maksma minna tuhandeid eurosid, ent poed müüvad aegajalt ka näidiskleite või pakuvad soodsamalt eelmise hooaja mudeleid. Nii võib kleidilt säästa juba poole võrra. Kui sooviksid lihtsat kleiti, mille küljes ei pea olema sadu pärleid või litreid, siis tegelikult leiab kauneid kleite juba ka veebipoodidest ja väikestest butiikidest, kus need on kordi soodsamad kui pruutkleidisalongides. Samuti saab kleidi mõneks päevaks rentida või osta saidilt, kuhu on müüki pandud kord juba kantud kleidid. Sellised on näiteks PreownedWeddingdresses ja StillWhite.

Piira külaliste arvu. Kõik pulmaettevalmistused on juba niigi väsitavad ja stressitekitavad, mistõttu võib külalisterohke ja lärmakas pidu veelgi enam pruutpaari väsitada. Kutsu pulma vaid olulised inimesed, keda soovid sel päeval enda kõrval näha.

Väldi laupäeva. Tarbijaportaali Bankrate andmeil on laupäev kõige kallim päev, mil abielluda, sest siis lähevad kallimaks maksma näiteks ruumide rent, toitlustajad ja muud lisateenused. Kui vähegi võimalik, korralda see mõnel muul nädalapäeval.