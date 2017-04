Uus trend: värvitu kohvijook, mis ei määri hambaid

Slovakkidest vendade David ja Adam Nagy viimane saavutus ja uus moeröögatus on värvitu kohv ehk CLR CFF (Clear Coffee – läbipaistev kohv, toim.), vahendab Independent.

Sedalaadi kohvijook sai loodud just seepärast, et vältida suure kohvitarbimisega kaasnevat hammaste plekiliseks muutumist. Seega püüdsid vennad valmistada koheseks tarbimiseks mõeldud joogi, mis ergutaks samamoodi nagu kohv, kuid ei jätaks hammastele plekke.

CLR CFF veebilehel on kinnitatud, et kohvijook on valminud kõrgkvaliteedilistest Arabica kohviubadest ning seni ennenägematul meetodil. Värvitu kohvi valmistamiseks läks kokku aega kolm kuud ning tulemuseks oli värske ja aromaatse maitsega jook, mis on vaba säilitus- ja magusainetest. Kuidas jook aga valmib, pole lähemalt selgitatud.

Kohvile pole vaja lisada koort ega suhkrut, kuid samas on ühes 200-milliliitrises pudelis 100 milligrammi kofeiini. Kahe kohvipudeliga komplekt maksab ligi kuus eurot. Kuna kodulehel on märge, et tellimuste hulk on suur, siis on eeldatavaks tarneajaks märgitud kolm kuni neli nädalat.