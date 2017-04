Huvitav teada: mida tähendab paljudel toodetel leiduv Ⓤ-märge

Judaism keelab ühekorraga süüa liha- ja piimatoite, samuti ei sööda sealiha, mistõttu on selle tarbeks võetud toodetel kasutusse Ⓤ-märge, vahendab Business Insider. See leidub näiteks Nutella šokolaadikreemil ja Oreo küpsistel.

Lisaks on sageli koššeri-märgistuse kõrval kirjas veel üks täht, mis viitab, kas tegu on näiteks piima (D - dairy) või liha (M –meat) sisaldava tootega. Kui tootel on kirjas fraas «Pareve», tähendab see, et tegu pole piima ega liha sisaldava tootega. Ⓤ võib aga tootel kirjas olla erineva värvi ja kirjastiiliga.

Võib öelda, et keskeltläbi 40 protsenti suures toidupoes leiduvast toidukaubast on sertifitseeritud koššer. Samas pole üle 80 protsendi koššer-toidu ostjatest spetsiaalselt selle tarvitajad ega pruugi seda märgistust kunagi märganudki olla. Märgistusest võib samas abi olla neile, kes tahavad vältida näiteks piimatooteid, ent ei loe seda miskipärast tootekirjeldusest välja.