Miks suu pärast küüslaugu söömist pikka aega haiseb?

Miks paneb küüslauk suu haisema? Põhjus peitub hoopis seedimises, kirjutab Business Insider. Nimelt vabaneb kehas küüslaugu söömise järgselt väävlit sisaldavaid ühendeid. Suurem osa neist metaboliseerub kiiresti, välja arvatud allüül-metüülsulfiid (AMS), mis seedimise käigus ei lagune.

See ühend imendub soolestikku ning vabaneb sealt vereringesse. Sealt eritub see aga ka kopsudesse ning põhjustab ka halva hingeõhu. AMS-ühend võib erituda ka läbi uriini ja higi, mis tähendab, et ka need võivad omandada tavapärasest veel ebameeldivama lõhna.

Seega ei aita ebameeldiva haisu vastu hambapesu ega deodorant, sest lõhn pärineb tegelikult seedesüsteemist. Küll aga võivad haisu leevendada roheliste köögiviljade, õunte ja piparmündi söömine.