Mis motiveerib tööandjaid suveks noori tööle võtma?

Seaduse muudatused on endaga kaasa toonud tööandjate suurema huvi noorte töötajate vastu ja sellest annab ka tunnustust Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse ja Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noortele suunatud mess «Suveks tööle», kus tänavu on tööandjate arv mullusega võrreldes kahekordistunud.

Sokotel AS personalijuhi Maret Kaldmaa sõnul otsustas nende ettevõte homme toimuval messil sarnaselt eelmise aastaga osaleda, et leida abikäsi suviseks hooajaks. «Suvi on hotelli- ja restoranimaailmas just meie tipphooaeg. See on aeg, kui meil on tavalisest rohkem külalisi, mis omakorda tähendab seda, et suviseks perioodiks on ka rohkem töötajaid vaja,» sõnas Kaldmaa.

Põhilised tööd, mis Sokotel AS noortele pakub on hommikusöögiteenindaja, abi-puhastusteenindaja ja fuajeeteenindaja. «Neile noortele, kellel vanust juba 18 aastat, saame pakkuda ka baaris abitöölise tööd,» märkis ta ja lisas, et eelmisel aastal pakkus nende ettevõte tööd umbes 30 noorele. «Peale suve lõppu oli ka neid, kes olid valmis jätkama töötamist nädalavahetustel ka sügistalvisel perioodil.»

Kaldmaa sõnul on suvel töötamine noortele sobiv viis oma koolivaheaega sisustada. «Meie poolt on ees ootamas toredad kolleegid, toetav ja õpetav juht. Noortelt ootame soovi meie külaliste puhkus meeldivaks muuta, positiivsust, pealehakkamist ja kindlasti päikeselist naeratust,» loetles Kaldmaa.

Maxima Eesti personalidirektori Kristiina Kanguri sõnul on mess hea võimalus tutvustamaks oma meeskonda ja töövõimalusi just noori huvitavatel teemadel. Mullu suvel töötas Tallinna ja Harjumaa Maxima kauplustes kokku 158 alla 18-aastast noort. «Neist paljudega leidsime kontakti just noorte töömessilt,» lausus Kangur.

Kanguri sõnul soovivad nad suvel töötavale noorele pakkuda võimalust näha Maximat kui ühte võimalikku karjäärivalikut. «Oleme arvamusel, et kõige parem on tutvust teha ise praktikas läbi proovides, kuidas just see töövaldkond noorele meeldida võiks,» märkis ta.

Sel aastal soovib Maxima pakkuda tööd üle 500 noorele. «Me ootame enda sekka üle 500 uudishimuliku, energilise, elurõõmsa ning teotahtelise noore, kes soovivad saada esimesi töökogemusi ning omada isiklikku raha,» tutvustas Kangur Maxima Eesti plaane.

Lisaks tööpakkumistele on noortel homme Viru Sokose Hotellis toimuval töömessil võimalik osa võtta ka paljudestst töö- ja inspiratsioonitubadest, kus räägitakse noorte tööõigusest, nende ootustest tööturule ja jagatakse näpunäiteid kandideerimisdokumentide oskuslikuks koostamiseks. Kohal on ka Rajaleidja karjäärispetsialistid, kes vastavad kõigile noorte küsimustele, mis seotud tööturule sisenemisega.